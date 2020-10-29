2021'de 30 milyon dolarlık cari katkı, katlanarak artacak

29 Ekim 2020

Abdi İbrahim İlaç Sanayi, global endüstrinin önemli oyuncularından biri olma yolunda oluşturduğu stratejilerini adım adım devreye alıyor. Türkiye’de ve bölgesinde dev yatırımlar gerçekleştiriyor, kritik alanlarda üretim tesisleri devreye alıyor. Abdi İbrahim’in yürüttüğü ve gelecek yıl sonuna kadar tamamlayacağı yatırım tutarı 4 milyar lirayı bulacak.108 yıllık şirket bu yolda, son olarak en büyük adımını attı ve İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesini satın aldı. Satın almanın mali tutarı 500 milyon İsviçre Frankı (geçen 18 Eylül itibari ile yaklaşık 4.2 milyar lira) olarak açıklandı.

Sanırız biraz da ilaç sektörünün kendine özgü yapısından olsa gerek, sözünü ettiğimiz yatırımlar, sakin bir üslupla yönetiliyor. Kamuoyunda pek de öne çıkarılmıyor. Tabi yine de bu durum, İsviçre gibi küresel ilaç endüstrisinin merkezi bir ülkenin alanında en güçlü şirketlerinden birinde hakim ortaklardan biri haline gelme hamlesinin değerini görmemizi engellemiyor.

Dünyada en çok kullanılan 10 ilaçtan 7'si biyoloji kökenli

İsviçreli OM Pharma, dünyanın çok gelişen ilaç alanlarından, biyoteknolojik ilaçlar konusunda uzman bir şirket. Abdi İbrahim’in gelecek planlarıyla ve ilerlemek istediği alanların başında da biyoteknoloji sahası geliyor. Biyoteknoloji, dünya için de dolayısıyla Türkiye için de büyük önem taşıyor. Dünyada ilaç endüstrisindeki payı yüzde 23. Dünyada en çok kullanılan 10 ilaçtan 7’si biyoloji kökenli. Türkiye ise bu sahada hemen hemen yarı yarıya ithalata bağımlı. İthal ettiği ilaçların yüzde 46’sını, 10 milyar liranın üzerinde bir rakamı biyolojik ilaçlara ayırıyor (ki bu rakam döviz fiyatlarındaki yükselme ile birlikte giderek artıyor).

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, biyolojik ilaç alanındaki hedefl erinin büyük olduğunu söylüyor. OM Pharma ile yeni pazarlara ulaşacaklarını kaydeden Nezih Barut, “Aynı zamanda Türkiye’de üretilmeyen biyolojik ilaçları da Türkiye’de üretmek gibi bir hedefimiz var. Diyabet başta olmak üzere pek çok hastalıkta kimyadan ziyade biyolojik ilaçların büyümesi ve talebi öne çıkıyor. Bu alanda Abdibio gibi son teknoloji tesisimizin de katkısı ile iç pazara büyük destek verdiğimiz gibi Türkiye’den dünyaya bir ihracat merkezi de olacağız” dedi.

Yatırımlar devam edecek

Abdi İbrahm İlaç CEO’su Taşpolatoğlu, yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Bugüne kadar 3 mlyar TL’lik yatırım yaptığımız Esenyurt Üretim Kompleksi’mizdeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tesisimize yapacağımız yatırım tutarının 2021 yılı itibarıyla 4 milyar TL’yi bulmasını planlıyoruz. Yıl içinde 375 mlyon TL yatırım tutarına sahip Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Üretim Tesisi’mizde göz ve solunum ürünlerinin üretimini yapmaya başlayacağız. Ayrıca 900 milyon TL yatırım tutarına sahip, 2021’de faaliyete geçireceğimiz Türkiye’nin en büyük Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisi için planlanan yatırımlarımıza devam ediyoruz.”