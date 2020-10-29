Aksa Akrilik’ten çift yönlü destek

29 Ekim 2020

Akrilik elyafta dünya devi Aksa Akrilik, alanında Türkiye’nin tek, dünyanın ise en büyük kuruluşu olarak faaliyet yürütüyor. Şirket geçen yıl üretiminin yüzde 43’ünü ihraç etti. Şirketin ihracat geliri 275.5 milyon dolar olarak ortaya çıktı.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “2019’da satışlarımızın yüzde 43’ü ihracat olarak gerçekleşirken, 275 milyon 502 bin dolarlık döviz girdisi sağladık. Bu rakamları söz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizin tekstil hammadde ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığımızı söyleyebiliriz” diyor. Şirketin cari açığa yönelik katkıları, hem kritik tedarik ürünü akrilik elyafın Türkiye’deki tek üreticisi olması hem de ihracat pazarlarındaki gücünden geliyor.

Verimlilik odaklı projeler geliştiriyor

Aksa Akrilik’in, stratejik hedefleri doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarına büyük önem verdiğini söyleyen Cengiz Taş, “Türkiye’de sadece bizim tarafımızdan üretilen ve ihracatta stratejik payı bulunan akrilik elyafın yeni kullanım alanlarını bularak inovatif ürünler ve stratejik iş birlikleriyle büyümeyi hedefl iyoruz. Bu ana hedefin yanı sıra ürünlerimize yeni özellikler kazandırarak sektörün taleplerine cevap vermeye ve verimlilik artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz” diyor.

Genel Müdür Cengiz Taş, “2020’nin ilk iki çeyreğinde Ar-Ge çalışmalarına 9,7 milyon TL tutarında pay ayırdık. Bu oran aynı zamanda geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yüzde 54’lük bir artışa karşılık geliyor. Aksa Akrilik olarak yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl, genelde modernizasyon ve standardizasyon yatırımları ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.