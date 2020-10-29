Ay çekirdeğinde 4 bin çiftçiyle ithalata set

29 Ekim 2020

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hemen her alanda ama özellikle de gıdada ambalajlı ürüne olan ilgi doruğa çıktı. Bu konuya olan duyarlılığımız artarak devam ediyor. Sağlıklı ambalaj kavramını, herhangi bir sorun yaşanmadan tüketicinin yaşamına kazandıran şirketleri bu açıdan bakıldığında takdir etmemek elde değil. Takdir bekleyen şirketlerden biri de hiç kuşkusuz Tadım Gıda. Çoklu kuruyemiş ürünlerini paketleyerek ulusal bazda piyasaya sürmesinin üzerinden tamı tamına 50 yıl geçmiş. Girişiminde öyle başarılı olmuş ki, kuruyemiş sektörüne bir de paketli kuruyemiş kategorisinin yerleşmesini sağlamış.

1940’lı yıllardan itibaren Antep fıstığı ticareti ile uğraşan Gaziantepli Tekinalp Ailesi’nin ürünü İstanbul piyasasına ilk tanıtan girişimciler olduğu söylenir. İşte bu Tekinalp Ailesi’nden Mehmet Tekinalp, Antep fıstığının yanı sıra diğer kuruyemişleri de paket içinde satmaya karar vererek 1971 yılında Tadım’ı kurar ve paketli kuruyemiş sektörüne adım atar. Bugün, ambalajlı kuruyemiş alanının lider kuruluşu olarak bilinen Tadım’ın Gebze'de, Kırıkkale ve Gaziantep’te hammadde tedarik ve paketli üretim tesisleri var. Almanya Emsdetten’de de faaliyet yürütüyor. Şirketin dosyamıza dahil etme nedenimiz ise tüm bunlardan bağımsız, yerli üretime yönelik geliştirdiği projeler. Ülkemizin özellikle Trakya Bölgesi’nde görmeye çok alışık olduğumuz ayçiçek tarlalarının aslında yağlık olduğunu, kuruyemiş olarak tüketilen ay çekirdeğinin önemli oranda ithal yolu ile karşılandığını öncelikle belirtelim.

Gelin yerli üretimi özendiren projelerine ilişkin Aile’nin üçüncü kuşak temsilcisi Tadım Pazarlama Genel Müdürü Emre Tekinalp’e kulak verelim: “Ay çekirdeği konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İthalatı artan siyah çekirdek karşısında, yerli üreticiyi korumak istiyoruz. Yurtdışından ithal edilen siyah çekirdek yerine, ülkemize özel bir çekirdek çeşidi olan beyaz ay çekirdeği ekimini artırmak amacıyla çiftçilerimize Önder Çiftçi Projesi kapsamında teknik ve finansal destekler veriyoruz. ”

Çiftçinin destekçisi

Tadım’ın 4 binin üzerinde çiftçi ve tedarikçisi bulunuyor. 2020 yılı içindeki ihtiyaçlarının yüzde 30’unu sözleşmeli tarım uygulamalarından karşılayan Tadım, 69 olan büyük alanlarda ekim yapan çiftçi sayısını, iki yıl içinde 150’ye çıkaracak. Sözleşmeli olmayıp kendilerine üye olan 120 çiftçiye teknik destek veren şirket yönetimi, bu alandaki çiftçi sayısını da 2 yıl içinde 500’e çıkarmayı planlıyor. Hedef ay çekirdeğinde daha az ithalatın, daha fazla yerli üretimin önünü açmak.