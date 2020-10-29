Bakır kablo üretimiyle ithalata göğüs geriyor

29 Ekim 2020

Farklı alanlardaki kablo yatırımlarıyla son dönem öne çıkan şirketler arasında yer alan Alves Kablo Sanayi Grubu, son üretim tesisini Ankara Kahramankazan’da bu yıl içerisinde faaliyete geçirdi. 12 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, aylık 800 ton bakır, 2 bin ton enerji kablosu üretimi gerçekleştiriyor. Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan, kısa vadede uluslararası tüm kalite ve sistem belgelerini almayı, orta vadede ise üretimin yüzde 75’in ihraç etmeyi öngördüklerini söyledi. Gelen talep doğrultusunda bir yatırım kararı daha aldıklarını ifade eden Karamercan, inşaatına başlanan 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin 2021 yılı Nisan ayında faaliyete başlayacağını vurguladı.

Bu tesiste 15’i mühendis olmak üzere 135 kişi ile 24 saat üretim yaptıkları bilgisini veren Karamercan, “Bu noktada en önemli yatırımlarımızdan birisi de Kalite Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarıdır. Uluslararası belgelendirme kuruluşlarının istemiş olduğu tüm test ve analizleri bünyesinde yapabilecek donanım ve ekipmana sahip olan Kalite Kontrol Merkezi çok yakında akredite bir labotaruvar olacaktır” dedi.

Tüm bu yatırımları yaparken enerji verimliliğini de ihmal etmediklerinin altını çizen Karamercan, “Temiz enerji ile üretim prensibiyle 2 MW çatı GES projesini tamamlayarak kendi enerjisini üreten fabrikalar arasına girdik” diye konuştu. COVID-19 sürecinde tün önlemleri üst seviyede hayata geçirerek pandemiyle mücadelede başarılı bir performans sergilediklerini söyleyen Karamercan, “Biz üretimimize ara vermeyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Temiz ve yenilenebilir enerji alanlarında çok büyük bir potansiyele sahip Türkiye’nin gelecek 10 yılda bu alanlarda Avrupa’nın en büyüğü olacağını düşünüyoruz” dedi.



Alves’in kablo için bakır iletken Gebze Bakır İşleme Tesisi’nde 2 bin ton bakır geri dönüşüm ve üretim tesislerinde yüzde 99 saflığa sahip 98 filmaşin bakırlar entegre işleniyor. 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Alves Özbekistan Novai kentinde de orta yüksek gerilim kabloları üretimi gerçekleştiriyor.



2020’de yüzde 35 büyüme

2019 yılında 230 milyon liralık grup cirosu elde ettiklerine değinen Deniz Karamercan, “2020 yılının ilk 9 ayında ise yüzde 35 büyüme ile şimdiden geçen seneki ciromuzu geçtik. Yurt dışında, özellikle Balkan ülkelerinde bulunan yatırımızdan ise bu yıl 20 milyon Euro katkı sağladık” dedi.