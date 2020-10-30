CNC'nin 75 yıllık devi takım tezgahında yüksek teknolojili tesis kuruyor

30 Ekim 2020

Zehra ORUÇ

Sanayilerin sembol makinası CNC’nin Türkiye’deki en önemli üreticilerinden Bursalı İğrek Makine, A. Osman İğrek tarafından 1946 yılında kuruldu. Bugün 70 tona varan döküm kapasitesine sahip olan İğrek Makina, 2020 yılında mevcut dökümhanesine ilave olarak 6 bin metrekarelik yeni bir kalıplama tesisi kuruyor. Sektörünün en modern, en ideal iş akışına sahip bu kalıphanede parça ağırlığı bir ila 30 ton arası parçaların seri bir şekilde kalıplanması ve dökümü hedefleniyor.

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana fabrikanın ardından kurulumuna başladığı Bursa-Mustafakemalpaşa Organize Sanayi bölgesindeki 100 dönümlük yeni fabrikanın Türkiye’nin Takım Tezgahı Merkezi olmasına yönelik en önemli adım olduğunu dile getiriyor.

Hem yerli hem yabancı pazarlara hitap edeceğiz

Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın öncüsü olduğu Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının önemli bir merkezi olarak kabul edildiğini açıkladı. İğrek, “Yaptığımız başvurumuz onaylanarak yeni istihdam oluşturma ve yüksek teknoloji üretimi gayesi ile ülkemizin dış borç açığının kapanmasına hizmet edeceğiz” dedi. Bursa Mustafakemalpaşa OSB’ye kuracakları yeni tesislerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na alındığını dile getiren Fatih İğrek şu bilgileri verdi: “Burada “Yerlilik” adına önemli Stratejik Takım Tezgahları üretimi yapacağız. Merkez tesisimizde ArGe ve üretimleri yapılan 5 Eksen CNC Freze, Büyük ebatlı CNC Dik Torna, Hem tornalama hem frezele yeteneğine sahip işleme merkezi tezgahlarımızın seri adetli yüksek teknolojili üretimini burada geliştirerek devam ettireceğiz. Yeni modeller üzerinde de çalışacak, ilgili teçhizat ve komponentler geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda Yüksek Hızlı İş Milleri, 5 Eksen Simultane İşleme Kafaları gibi güçlü global firmaların bile dışarıdan satın alarak makinalarına monte edebildiği ünite ve teknolojileri biz bünyemizde geliştirmekte ve üretmekteyiz. Makinalarımız Endüstri 4.0 özelliklerinde akıllı donanıma sahip, modüler tasarım kriterlerinde, üste seviye kalitede üretilip, Yerli Üretim Belgeli olacaktır. Hem yerli hem yabancı pazarlara hitap edecektir. Konu ürünler tamamen ithal ürünler ile ülkemizde kullanılagelmektedir. Bu akışı yerliye dönüştürmek hedefimizdir”.

Yerli üretimi olmayan yüksek teknolojili ürüne odaklandı

İğrek Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalarına da değinen Fatih İğrek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de daha önce seri olarak yerli üretimi olmayan yüksek teknolojili, büyük ebatlı, yüksek hız ve hassasiyete sahip CNC freze ve dik torna takım tezgahları tasarım ve üretimi yapıyoruz. Türkiye’nin ilk yerli ve milli simültane 5 eksen freze kafası, fi rmanın patentli, yerli üretim 14000 devirlik iş mili ile akuple edilerek üretildi. Bu yılın son çeyreğinde yeni iki çeşit tezgahını da piyasaya sunacağız. Türkiye’de ilk kez üretilmiş olacak bu tezgahlar, 5 eksen işleme merkezi ve 4 metre çapa sahip CNC dik torna tezgahıdır.”