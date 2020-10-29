Dünya yollarını 1000 tonluk Megaton’la asfaltlayacak

29 Ekim 2020

Gelişen Cumhuriyet ve sanayileşme hamlesi için çok önemli olan çağdaş ulaşıma gönül vermiş bir girişimci, Nezir Gencer tarafından kurulan E-MAK, asfaltın yanında madencilik makineleri imalatıyla global arenanın da en uzman kuruluşları arasına girmeyi hedefliyor.

E-MAK’ın sürekli teknolojiye yatırım yaptığını söyleyen E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, “Ürettiğimiz makineleri kullanıyor ve geliştiriyor olmamız en büyük avantajımız. Kurucumuz Nezir Gencer’in bu konuda ciddi bir ağırlığı var. Ülkesine katma değer sağlamayı odağına alan, Türkiye’nin adını dünyada duyurmak için çalışan tutkulu bir sanayici. Bu bakış açısı firma bünyesine de sirayet etti” dedi.

Yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirilen, bin ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton, şirketin Bursa’dan dünyaya yaymayı hedefl ediği son teknoloji ürünü. E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, “Geliştirdiğimiz teknoloji sürdürülebilirlik adına kilit bir teknoloji. Avrupa’da hatta ABD’de kullanılacak bir ürün. Çalışmalarımız da bu yönde” dedi.

Hasanağa OSB’de tesis kuruyor

Hasanağa OSB’de 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir tesis yatırımına başladıklarını bildiren Gencer, şu bilgileri verdi: “ Nezir Gencer, ülkesine katma değer sağlamayı odağına alan, Türkiye’nin adını dünyada duyurmak için çalışan tutkulu bir sanayici. Bu bakış açısı firma bünyesine de sirayet etmiş durumda. Bugün E-MAK’ın bir dünya markası olması için çalışıyoruz. Türkiye’de bir numara olduk. Çünkü ithalatçılar yedek parça ve servis hizmeti alamıyorlar. Merdivenaltı imalatçılar ise zaten battı. Şu anda Türkiye’de E-MAK’ın bir numara olduğunu kendi müşterilerimizden duyuyoruz. Hedefimiz Avrupa’nın en iyi firmalarından biri olmak”.

Hedefinde sürdürülebilir kalkınma var

İklim değişikliğinin artık bir tartışma konusundan öte bir zorunluluk haline geldiğine vurgu yapan Emre Gencer, E-MAK’ın yıllar önceki öngörüsü sayesinde bugün çok daha fazla önem arz eden “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımlarına hizmet eden ürünleri hayata geçirdiklerini söyledi. Gelinen noktada endüstriye hizmet sağlayan bir konumda olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Gencer, şunları söyledi, “E-MAK artık bilginin ortasında. Farklı ülkelerden danışmanlarla bilgiyi süzüyor ve geliştirmeler yapıyor. Asfalt konusunda söz söyleyebilecek sayılı uzmanlarla çalışıyoruz. E-MAK artık bugüne kadar içinde oluşturduğu teknolojiyi, Avrupa’ya ve dünyaya aktarabilecek formata kavuştu”.