Durmazlar, lazerde global liderliği hedefledi

29 Ekim 2020

Durmazlar Holding’in temelleri, Ali Durmaz tarafından 1956 yılında atıldı. Türkiye sanayisine büyük hizmetlerde bulunan Durmazlar Makine’nin ilk modern fabrikası da 1974’te faaliyete geçti. Hemen bir yıl sonra Almanya’ya ilk ihracat gerçekleştirildi. Bilindiği gibi 1970’li yıllar Türkiye’den Almanya’ya akın şeklinde işçi alımının gerçekleştiği bir dönemi kapsıyor. Dünyanın en gelişmiş sanayilerinden birine sahip ülkeye Türkiye’den o tarihte makine satışının yapılması, Durmazlar’ın gelecek hedeflerine yönelik vizyonu çizmesi bakımından önemli sayılmalı diye düşünüyoruz.

İlk fabrikasını 6 bin metrekare alanda kuran Durmazlar Holding, 1996’da Ar-Ge merkezini devreye aldı ve yoluna Türk mühendislerin çizdiği yolda yenilikçi ürünlerle devam etti. Bugün son teknolojiyle donatılmış 150 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerine global bir dev olarak sürdüren grup, bugün Durma markasıyla üç ayrı tesiste ürettiği makinaları büyük çoğunluğu en gelişmiş ekonomiler olan 120 ülkeye ihraç ediyor. Güçlü bir Ar-Ge altyapısı kuran şirket, global rekabette teknolojik ürünlerle farkını ortaya koyarken, diğer taraftan alanında yüksek hedefl er noktasında emin adımlarla ilerliyor. Şirket, makinedeki ağırlığını raylı sistemlere de aktararak dünyada bu alandaki otorite şirketler arasında ilk sıralarda yer almayı hedefliyor.

Durmazlar’ın önünde bugün çok önem verdiği bir proje var. Makine ayağında Türkiye’nin ilk yüksek güçlü fiber lazer rezonatörünü geliştirerek yerli teknoloji üretimine katkı sağlayan Durmazlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında “Ultra hızlı lazerler ve tek modlu lazer” projesiyle yer alacak. Brilase Fiber Lazer ürün gamıyla fiyat ve performans olarak yurt dışı muadillerine göre avantaj oluşturan Durmazlar Makine, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’yle bu avantajı bir sonraki seviyeye çıkartarak tek modlu lazerlerde en az üçte bir, ultra-hızlı lazerlerde ise neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ultra hızlı lazerler piko saniyede darbeler üreten ve bu sayede malzeme üzerinde termal hasar, çatlak veya eriyik malzeme oluşmasını engelleyen lazerler olarak biliniyor. Özellikle otomotiv, tıp ve havacılıkta kullanılan bu tip lazerlerin yerlileştirilmesi Türkiye için büyük önem taşıyor.

Yurt dışı bağımlılığını azaltacağız

Durmazlar Makine'den yapılan açıklamada, ağır sanayi, otomotiv, havacılık, beyaz eşya üretimi gibi birçok pazarda bu tip lazerlerin kullanıldığı belirtilirken, "Ultra-hızlı lazerler de otomotiv, havacılık ve özellikle tıp alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnsan vücudundaki damalara takılan ve daralmaları önleyen kardiyo-vaküler stentler yine bu tip lazerler sayesinde üretilebilmektedir. Durmazlar Makine olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü lazer teknolojisini millileştirmek ve yurtdışı bağımlılığını azaltmak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında sunduğumuz ileri lazer sistemleri programıyla mümkün olacaktır" denildi.