Eti Bakır, cari açıkla mücadeleye yılda 640 milyon dolar katkı sunuyor

29 Ekim 2020

Cengiz Holding, bünyesinde 35 şirketiyle yıllık 5 milyar dolar ciroya sahip ve Türkiye’nin önemli gruplarının başında geliyor. Temelleri 1987’de kurulan Cengiz İnşaat ile atılan holding, zaman içerisinde bu alandaki gücünü artırırken, sonradan girdiği sektörlerde de hızlı büyüdü.

Gruba sonradan dahil olan ve hızlı yol alınan alanlar arasında maden sahası da var. Cengiz Holding, madencilik sahasındaki en büyük kuruluşlarından Eti Bakır’ı özelleştirme yoluyla çatısı altına aldı. Bugüne kadar da işletmeleri dahil 2 milyar 275 milyon dolar yatırım yaptı. 29 Ekim Özel Sayımıza ilişkin Eti Bakır yönetiminden rakamsal bilgiler geldi.

Yapılan açıklamaya göre Samsun işletmesinde katot bakır üretim kapasitesi 75 bin mt/ yıla çıkarılırken, yıllık 600 bin ton sülfürik asit kapasiteli tesis yatırımı da gerçekleşti. Küre işletmesinde Türkiye’nin en büyük maden ihraç kuyusu yapılarak (960 m) yeraltı maden üretimi hizmete alındı.

Mazıdağı işletmesinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım ile tamamlanan metal geri kazanım ve entegre gübre tesisleri yılda yaklaşık 400 bin ton DAP gübresi, 2.200 ton metal karşılığı kobalt karbonat, 2.500 ton metal karşılığı çinko karbonat ile 2.500 ton katot bakır üretiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye ihtiyacının 75 bin tona denk gelen yüzde 20’lik kısmını karşılayan Eti Bakır yılda yaklaşık 450 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalmasını sağlıyor. Mazıdağı tesislerinde ise 120 milyon dolarlık gübre ithalatı ve 70 milyon dolar metal ithalatı ikame ediliyor. Toplamda 640 milyon dolarlık cari açığın azaltılmasına olanak tanınıyor.