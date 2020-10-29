Fatinoğlu istiflemede ithalata karşı 3 fabrika kurdu

29 Ekim 2020

Fatinoğlu Holding, son yatırım alanı olarak istifleme sektörünü seçti. Bu alanın tercih edilmesinde sektörün ithalata dayalı yapısı etkili oldu.

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, bu konuda, “Fizibilitemiz sonucunda, tamamı yurtdışından ithal edilen istifleme makineleri pazarına girme kararı aldık. Tamamı ithalata dayalı sektörlere giriş yaparak ithalattan ülkemizi kurtararak ihracatçı konumuna getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde görüş bildiriyor.

Beş ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, taşıma ve istifleme sahasına peş peşe önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2019’da deneme mahiyetinde başladığı forklift üretimini ileri seviyeye cıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştüren Fatinoğlu Holding, son olarak İtalya’da Pegasolift şirketini satın aldı.

Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona merkezli Pegasolift hamlesiyle şirketin dünyanın 100 ülkesindeki bayilik ağını çatısı altına aldı. Ali Fatinoğlu, “SANİCA lokomotif markamız. Tabi Pegasolift de. Çevreci, az yakan, verimliliği ve kapasitesi yüksek forklift ve transpaletlerle iç pazarda ve globalde etkin olacağız” dedi.

"Forklift ve istiflemede 3 grupta da varız, elektrikli ürünlerle büyüyeceğiz"

Fatinoğlu Holding YKB Vekili Ali Fatinoğlu, Türkiye’nin elektrikli forklift ihtiyacının 5 bin adet olduğunu söyleyerek, “Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üretim kapasitemiz var, hedefimiz ihracatta da büyük adımlar atmak.” dedi.

“Türkiye’de elektrikli forkliftten farklı elektrikli transpaletin de üretilmediğini gördük” diyen Fatinoğlu, “Bu alanda üç grupta da var olmalısınız. Biz de olduk. Elektrikli transpalette iç pazar ihtiyacı 15 bin adet iken, biz 45 bin üreteceğiz. Manuel palette yıllık ihtiyaç 150 bin adet. Biz 500 bin adet yıl kapasiteyi öngördük. İhracat hedefimiz de büyük.” diye konuştu.

Yerli ürün belgesi aldı

Dünyadaki en son teknolojiyle kurdukları tesislerinin Akhisar Organize Sanayi’de olduğunu

söyleyen Ali Fatinoğlu, “Elektrikli forkliftimizde İSO, yerlilik oranımızı yüzde 76 olarak tespit etti ve tescilli yerli ürün belgesi verdi.” dedi.

Fatinoğlu istifleme dışında, panel radyatör, kombi, havlupan, üst yapı ve altyapı boru, küvet, duş teknesi, camdan duşakabin, jakuzi, gömme rezervuar, iç takım, cam temperleme üretimi yapıyor. İngiltere/Londra, Macaristan/Budapeşte ve Kanada/Toronto’da depo ve dağıtım şirketleri bulunuyor. 80 ülkeye ihracatı var ve bu yılsonunda 40 milyon Euro ihracat hedefliyor.