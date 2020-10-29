Lastikte yerli hamle PETLAS, geri dönüşüm tesisi açacak

29 Ekim 2020

Faaliyetlerine kamu kuruluşu olarak başlayan PETLAS, bugün AKO Grup bünyesinde alanının yüzde 100 yerli sanayicisi olarak hizmet üretiyor. 2005’ten bu yana 4.5 milyar TL yatırım gerçekleştiren PETLAS, savunma sanayisinin de önemli tedarikçisi. Yeni kuracağı geri dönüşüm tesisinde cari açığa 16 milyon dolar katkı sunmayı hedefliyor.

Bugün Kırşehir merkezli AKO Grup bünyesinde yer alan yerli lastik sanayi şirketi PETLAS’ın ilginç bir kuruluş öyküsü var. 1970’lerin ortalarında ABD merkezli ambargonun tüm şiddetiyle sürdüğü yıllarda lastikte yerlileşme hamlesi olarak planlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’de lastik konusunda dışa bağımlılığı kırmak amacıyla 1976’da Kırşehir’de kamu tarafından faaliyete geçiriliyor. Yıllarca devlet kuruluşu olarak hizmet veren şirket, 1997’de özelleştiriliyor. 2005 yılında Türk sanayiinin yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) tarafından satın alınmasıyla PETLAS’ta dev bir yatırım programı devreye alınıyor.

Savunmanın kritik tedarikçilerinden oldu

Halen süren yatırımlar sonrasında 365 bin metrekare kapalı alana çıkan PETLAS, alanında dünyanın tek çatı altındaki en büyük kuruluşlarından biri. Bünyesinde 4 bin kişi çalışıyor. Otomotivden, havacılığa, tarım endüstrisine, savunma sanayinden, iş makinaları alanına uzanan geniş sahaya 2 bin 500 farklı ürün tedarik ediyor. 109 ülkeye ihracatı var ve Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu sıralamasında 95’inci sırada bulunuyor. Uçak lastiğinden, tarım endüstrisinde kullanılan pek çok üründe ilk üretim gerçekleştiren şirket, yerli savunma sanayinin güçlenmesine katkı sunan kritik tedarikçiler arasında yer aldı.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “Lastik endüstrisinin doğası gereği ülkemizde var olmayan bazı hammaddeler, yurtdışından ithal ediliyor. Lastik endüstrisinde asıl katma değer unsurlarını, lastik karışımlarında ve sırt tasarımlarında kullanılan bilgi birikimi ve teknoloji oluşturuyor” diyor. Gruptan, bu alanda ne kadarlık bir ithalatın önüne geçtiğini rakamsal olarak öğrenememekle birlikte geri dönüşüm alanında cari açığı küçültmeye katkı sunacak farklı bir yatırım gerçekleştiren AKO Grup, Türkiye’nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisini oluşturma hedefiyle Ankara Başkent OSB’de 30 milyon dolarlık tesis kuruyor.

AKO Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “Fabrika, kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının geri dönüştürülmesini sağlayacak. Karbon tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacak” diyor. 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesis, Türkiye’de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığının dörtte birini nitelikli ham maddeye dönüştürecek. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin yıllık 16 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Yerlileşme, yarış lastiğine uzanıyor

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile iş birliği yaparak, yarış lastiği geliştirme programına başladıklarını söyledi. Özcan, “Ar-Ge gücümüzle geçtiğimiz yıl PETLAS Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start verdik. Dünya standardında yerli kompetitsyon lastikleri. Türkiye pist ve ralli şampiyonalarında da kullanılan bu yerli lastikler, Dünya Ralli Şampiyonası parkurlarında da test amaçlı kullanıldı. Yerli yarış lastiği programımızda en büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun, Türkiye’nin lastiği PETLAS’la dünya şampiyonu olmasıdır” diyor.