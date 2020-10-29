OYAK, yatırımcılarını dışa bağımlılığı azaltacak alanlar arasından seçiyor

29 Ekim 2020

Bünyesinde 13 sektörde 120 şirketi bulunan OYAK, faaliyet yürüttüğü 23 ülkede 32 bin çalışanıyla Türkiye ekonomisine hizmet üretiyor. Yatırımlarını Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlardan seçiyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, stratejilerine ilişkin, “OYAK olarak yaptığımız yeni yatırımlarla, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. ” şeklinde görüş bildiriyor.

OYAK’ın, bir kısmını gerçekleştirdiği, üç yıl içinde bitirmeyi planladığı toplam 5 milyar dolarlık yatırım programı var. Hemen hemen tamamı stratejik alanlarda olan söz konusu program adım adım yürütülüyor. Grup, 2019 yılında maden metalürji faaliyet alanı için 1,4 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve Ar-Ge merkezinde de faaliyet başladı. Yine 2019 yılında zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesini satın alan OYAK, bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza atarak Türkiye’de fabrika kurma kararı aldı. Dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük yatırımlarının ise Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleştirdikleri Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayacak olan Hekimhan projesi olduğunu söyleyen Süleyman Savaş Erdem, “750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek tesisin dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor” diye konuştu.

Türkiye'yi karbon siyahında üretim üssü yapacak projelerinden

OYAK’ın kritik bir alanda aldığı önemli bir yatırım kararı bulunuyor. Türkiye’nin yüzde 100 dışa bağımlı olduğu karbon siyahı üretiminde faaliyet yürütmek için geçen Aralık ayında Karbonsiyahı Kimyasal Ürünler Üretim AŞ kuruldu. Dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan, başta lastik olmak üzere kauçuk ve boya gibi farklı sektörlerin üretiminde ana maddelerden arasında yer alan karbon siyahı Türkiye’de ilk kez üretilecek. OYAK, üretim yeri olarak da İskenderun’da karar kıldı. Türkiye’nin yıllık 220 bin ton olan karbon siyahı ihtiyacını söz konusu yatırım ile karşılayacak. Türkiye’de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, yurt içinde 260 milyon dolarlık pazar hacmi bulunuyor. OYAK Genel Müdürü Erdem, “Söz konusu yatırımımızla ülkemize gerek yeni teknoloji kullanımı gerekse istihdam anlamında büyük bir katma değer sağlayacağız. Özellikle demir çelik sektöründeki faaliyetlerimiz ile entegre hareket edeceğiz" dedi.

"Her yıl 650 milyon dolarlık döviz ödediğimiz ürünleri Türkiye pazarında üreteceğiz"

“OYAK olarak yaptığımız yeni yatırımlarla, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefl iyoruz. Ülkemizin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak bu bağımlılığın azalmasına sunduğu katkının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç ve direnç kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu hedefl e gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarımızla, Türkiye’nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkan sağlayacağız. 2019 ekonomik açıdan zor bir yıl olarak geçti, pandemi sebebiyle 2020 yılı bir önceki kıyasla daha da zor geçiyor. Ancak tüm bunlara rağmen ilk altı ayda Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,5’ini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz”.