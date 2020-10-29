Portakal ithal ettiğimizi biliyor muydunuz?

29 Ekim 2020

Cumhuriyetin ilk nesil idealist ziraatçilerinden Bursa Ziraat Mektebi mezunu Mustafa Vasfi Diren’in (Vasfi Diren) faaliyete geçirdiği, Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve içecek markası Dimes, tarımsal üretim ve endüstrisinde Ar-Ge merkezli önemli mesafeler alıyor.

Dimes’i bünyesinde barındıran Diren Holding’in 2019 yılı konsolide cirosu, 535 milyon TL düzeyinde gerçekleşti ve bunun yüzde 80’e yaklaşan kısmı Dimes’le meyve suyu ve içecek işlerinden elde edildi. Yerli meyveden meyve suyunun yanı sıra, yerli sütle üretilen MilkShake ve OBSSESSO Soğuk kahve gibi ürünlerle bir içecek şirketi olarak büyüyen Dimes, ülkemizde belirli kategorilerde liderliğin ve rekabetçi konumunun yanı sıra, 100’ü aşkın ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, “Dimes, meyve suyu özelinde Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahip kuruluştur. Ar-Ge gücümüzle son iki sene içerisinde yoğun yerli meyve ya da süt içeren ürünlerimizi, fermente ürünlerimizi tüketicilere yeni kategorilerimiz olarak sunduk. Tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ürünlerimizin ortak özelliği, ülkemiz tarımını katma değerle destekler nitelikte olmalarıdır” diyor.

Dimes Meyvesuyu Ar-Ge Merkezi’nin ilk yıl projeleri arasında, Türkiye’de yetişen portakalların endüstriyel kullanımını artırmak için çalışmaların başı çektiğini belirten Ozan Diren, bu konuda şunları söylüyor: “Daha önce Aydın üretim tesisimize bu amaçla yaptığımız yatırımla Yüzde 100 portakal suyu üretiminde yerli portakal kullanan ilk marka olmuştuk. Ar-Ge Merkez’imizde yürüttüğümüz ve bazı yerli portakal türlerindeki kabuk acılığının ürüne geçmesini engellemeyi hedefl eyen çalışmamızla yerli portakal işleme kapasitemizi bir yıl içerisinde yüzde 50 artışla 22 bin ton düzeyine çektik. Böylelikle yıllık yaklaşık 1,25 milyon dolarlık hammadde ithalatı, Türk çiftçisinden tedarik edilecek yerli portakallarla ikame edilir oldu.”