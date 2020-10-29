Reis Gıda, atalık tohum üretimine öncülük yapıyor

29 Ekim 2020

Tarım dünyasının çok yakından tanıdığı bir şirket Reis Gıda. Bakliyat piyasasında etkin faaliyetlere imza atıyor. Kurucusu Mehmet Reis ise yalnızca tarım alanında değil, doğru beslenmeden, iklim krizine kadar, sürdürülebilir, doğa dostu üretime kadar çok çeşitli alanlarda söz sahibi bir iş insanı. Yıllardır adeta sivil toplum gönüllüsü kimliğiyle çalışmalar yürütüyor. 1981’de temellerini attığı Reis Gıda ile yerli üretimi ön plana çıkaran uygulamaları ve projeleriyle tanınan Mehmet Reis, pirinç başta olmak üzere tarımsal üretimde ithalatın önüne geçen, yanı sıra enfl asyonist yaklaşımlarla mücadele eden faaliyetlere önderlik etti. Taşköprü Sarımsağı’nda ilk modern tesisi kurdu, ithal sarımsağa karşı mücadele verilmesinde de katkı sundu. Reis Gıda’nın son projesi, Bakliyat Köyü Projesi oldu. Proje ile atalık tohumların korunması ve üretici tarafından tercih edilmesi amaçlanıyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. ' Bu amaçlar doğrultusunda Reis Bakliyat Köyü' projemizi hayata geçirdik" dedi. Mehmet Reis, "Tohum üreticiliği belgesi çalışmalarımızı tamamlayıp ilk etapta 2 ilde sözleşmeli tarım projemizi başlattık. Projenin ilkini Bolu Çamyayla Köyü'nde 60 dönümlük bir arazide atalık tohumlarımız olan fasulye çeşitlerinin ekimini kadın çiftçilerimizin kurduğu kooperatifi desteklemek adına onların emeğiyle gerçekleştirdik. Bafra'da ise yaklaşık 430 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan geleneksel mutfak kültürüne uygun pirinç elde etmek adına 3 çeşit çeltik tohumu ekimi yaptık” dedi.

İlk hasat gerçekleşti

Reis Bakliyat Köyü projesinde ilk ürün hasadı da geçtiğimiz ünlerde gerçekleşti. Proje kapsamında Bolu Çamyayla Köyü ve Demirciler Köyü’nde 60 dönümlük arazide yürütülen üretim çalışmaları kapsamında gerçekleşen hasat, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nilay Reis Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun’un ev sahipliğinde düzenlendi. Atalarımızın yıllardır ekip biçtiği, toprağın azot ihtiyacını karşılayıp toprağı verimli kılan baklagillerden oluşan başarılı bir üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Işılay Reis Yorgun, “İkinci hasadı Bafra’da gerçekleştireceğiz. Reis Bakliyat Köyü projesini farklı illerde de geliştireceğiz” dedi.