Sasa, petrokimyada en büyük yerlileşme hamlesine imza attı

29 Ekim 2020

Sasa Polyester, son 5 yılda yürütülen yatırımlarla Avrupa’nın alanındaki en büyük tesisi oldu. Erdemoğlu Holding çatısı altında üretim gücünü 4 katına yükseltti

yeni alanlara girdi. 1.7 milyar dolarlık yeni yatırımların da katkısı ile cari açığın azaltılmasına 1 milyar dolarlık destek gelecek. Erdemoğlu, petrokimya tesisiyle bu desteğe 1.5 milyar dolarlık ek katkı daha yapmaya hazırlanıyor.

Bir taraftan modernizasyon, diğer yandan kapasite artışına gidilen Sasa’da aynı zamanda yeni üretim alanları da açıldı. İlk faz yatırım olan 250 milyon dolar bedelli elyaf yatırımı tamamlandı. Elyaf üretim kapasitesi, 750 ton/gün’den, 1.800 ton/gün’e çıkarıldı. Sasa’da ilk kez kurulan poy-tekstüre ve cam şişe cips yatırımları bu yılın 3. çeyreğinde devreye alındı. Yıllık 350 bin ton olan üretim kapasitesi 1 milyon 365 bin tona çıkarıldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yürütülen yatırımlarla ilgili, “Sasa’yı5 yıl içerisinde dörde katladık” diyor. Hali hazırda ortaya çıkan üretim güçleriyle Türkiye’nin cari açığının 500 milyon dolar eksilmesine vesile olduklarını söyleyen Erdemoğlu, “Önümüzdeki üç yılda devam eden yatırımlarla birlikte cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sunacağız ” diyor.

Adana’da bin 250 dönüm alan üzerinde kurulu Sasa’nın Hatay’ın İskenderun ilçesinde de hammadde depolama tesisi bulunuyor. Erdemoğlu Holding, şirkete 1.7 milyar dolar daha yatırım gerçekleştirecek. Toplamda yatırım tutarı 2.5 milyar doları bulacak. Sasa’yı satın almalarının ardında yatan stratejilerden birinin de şirketin pek çok sektörü besleyen üretim yapısı olduğunu kaydeden Erdemoğlu, “Aynı zamanda Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sunmayı da bir görev kabul ettik. Bu yatırımlarla hammaddede dışa bağımlılığımızı daha da azaltacağız” şeklinde konuştu. Yeni yatırımların da devreye girmesiyle birlikte polyester alanında dünyanın en büyük şirketlerine sahip ülkeleri, Çin, Hindistan ve Türkiye olacak.

İstihdama gelince, Erdemoğlu satın aldıklarında Sasa’da bin 200 kişinin çalıştığına dikkat çekerek, “İstihdamımız halihazırda 3 bin 500 kişi. 1.7 milyar dolarlık yatırımı tamamladığımızda ise çalışan sayımız 5.000-5.500 kişiye çıkacak” diyor. Geçen yıl 2.8 milyar lira ciro elde eden şirket, bu yılın ilk altı ayında 1.9 milyar lira ciroya ulaştı.

Petrokimya projesiyle 1.5 milyar dolarlık ithalatın daha önüne geçecek

Erdemoğlu Holding’in gündeminde çok önemli bir yatırım planı daha bulunuyor. Adana Yumurtalık’ta dev bir polyester ve petrokimya tesisi kurmak için proje yürütüyor. Yatırımın toplam bedeli 12 milyar doları buluyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Yumurtalık yatırımını çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle hayata geçirme imkânı bulursak, Türkiye’nin yıllık 1.5 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz” diyor. Sasa, Yumurtalık’ta gerçekleştirilecek petrokimya yatırımının ilk adımını oluşturacak bir anlaşmayı geçtiğimiz ağustos ayında imzaladı. SASA Polyester Sanayi AŞ, Safl aştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana’da kurulması için gerçekleştirildi. 1,5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek.