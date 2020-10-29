Solarkol, yerli invertörle 80 milyon dolarlık ithalatı hedefledi

29 Ekim 2020

Türkiye, güneş enerjisinde bir taraftan üretici olarak büyük potansiyel sunarken, diğer yandan bu alanda ihtiyaç duyulan ekipman yatırımlarında da hızlı gelişim gösteriyor. Koloğlu Holding şirketlerinden Solarkol Enerji, tamamen yerli sermaye ve teknolojiyle Türkiye’nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün (güç dönüştürücü) üretimine Ankara’da başladı. Şirketin Genel Müdürü Kemal Ertuğran, yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertörle 80 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğini kaydediyor.

Hedef dışa bağımlılığı azaltmak

Yılda 100 milyon dolar cari açık verilen güneş enerji sistemlerinin içindeki akıllı cihazlar olan invertörleri (dönüştürücü) geliştiren Solarkol Enerji, yüzde 100 yerli sermaye ve millî teknoloji ile Türkiye’nin ilk yerli solar invertör üretimine başladı. Solarkol, ürettiği yerli invertör ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefl iyor. Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran “Yüzde 100 yerli sermaye ve millî teknoloji ile ürettiğimiz yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertör ile ülkemizin ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayacak, ülkemiz için katma değer oluşturacağız” diyor.

En az yüzde 50 ihracat

Ankara’da 10 milyon dolar yatırımla üretimi gerçekleştirilen invertörlerin muadillerine göre yüzde 27 daha verimli olduğunu ifade eden Kemal Ertuğran “Yerli invertörler, geleneksel invertör sistemlerine oranla modül düzeyinde uyumsuzluk kaynaklı kayıpları ortadan kaldırıyor. ARGE merkezimizde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye’de üretimi olmayan güç elektroniği ve yarı iletken tekniğine dayalı teknolojilerimizi Türkiye ve dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de yerli olarak üretilmesinin cari açığın azalmasına katkı sağlayacağını ifade eden Ertuğran, yerli invertör üretimiyle 80 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğini söyledi. Ertuğran “Solarkol olarak en az yüzde 50 ihracat hedefl iyoruz” diye konuştu.