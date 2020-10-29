Star Rafineri, cari açığın azalmasına her yıl 1.5 milyar dolar katkı sağlıyor

29 Ekim 2020

Türkiye pazarına Petkim’i Özelleştirme İdaresi’nden satın alarak 2008’de adım atan SOCAR Türkiye, 12 yılda İzmir Aliağa’nın petrokimya sahasında kümelenmesini sağlayan şirketlerin başında geldi. SOCAR Terminal, Petkim RES, SOCAR Depolama ve Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı STAR Rafineri önemli projelerinden oldu. Yalnızca STAR Rafineri cari açığın azalmasına yıllık 1.5 milyar dolarlık destek sağlıyor.

SOCAR’ın Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olduğuna ve bugüne kadar Türkiye’de yaptığı fiili yatırımların toplamının 16,5 milyar doları aştığına dikkat çeken SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, şu bilgileri verdi:

“Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında bu rakam 19,5 milyar dolara çıkacak. Söz konusu yatırımların önemli bölümü İzmir Aliağa’da gerçekleşti. 2008’de Özelleştirme İdaresi’nden 2 milyar 40 milyon dolarlık bedelle yüzde 51’ini satın aldığımız, Türkiye’nin tek entegre petrokimya tesisi Petkim’e her sene yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bugüne kadar Petkim’e yaptığımız ilave yatırımların toplamı 1 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılması düşüncesiyle 55 milyon Euro’luk yatırımla 51 megavat kapasiteli rüzgâr enerji santrali Petkim RES’i devreye aldık.”

STAR Rafineri’nin yatırım değeri 7 milyar dolara ulaşacak

Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner terminali SOCAR Terminali'ni, 400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiklerini söyleyen Mammadov, “Tamamen Türk mühendis ve müteahhitler tarafından yapılan, iki fazdan oluşan SOCAR Terminal’in ilk fazı 14 Aralık 2015’te, ikinci fazı ise Eylül 2017’de tamamlandı. Mayıs 2018 itibarıyla 1,5 milyon TEU kapasiteye ulaştı. 6,3 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz ve 19 Ekim 2018’de uluslararası bir törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz STAR Rafineri ise Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük rafineri operasyonlarından biri. Başlattığımız ek yatırımlarımız halen sürüyor. Bu projenin de tamamlanması ile STAR Rafineri’nin yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak” diye konuştu.

Yıllık 3,6 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Petkim’de 60’a yakın farklı türde ürün ürettiğini hatırlatan Mammadov, “Bu ürünler ağırlıklı KOBİ olmak üzere 6 bin üretici tarafından kullanılırken yurtdışında da 78 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin petrokimya ürünleri ihracatının yüzde 18’ini karşılayan Petkim, Ege’nin en büyük ihracatçısı konumunda” dedi.



Mammadov, “Petkim’de 2019’da 3,4 milyon tonluk üretimle tarihi bir rekora imza attık. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan STAR Rafineri ise Türkiye’nin en büyük yerlileşme projeleri arasında yer alıyor. Rafinerimiz işlenmiş petrol ürünleri ithalatında her yıl cari açığın azalmasına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık destek sağlıyor” dedi.



Üretim kesintisiz sürdü

Bu yıl COVID-19 pandemisine rağmen başarılı bir süreç yönettiklerini vurgulayan Mammadov, “STAR Rafineri ile entegrasyondan sağlanan sinerji ile ülke sanayiinin devamı için üretimini kesintisiz sürdüren Petkim, bu dönemde Türkiye için çok önemli ve stratejik olan tıbbi malzeme ve ambalaj sektörü hammaddelerinin üretimine de öncelik vererek faaliyetlerini gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte toplam satışları 2,2 milyar TL’yi bulan Petkim’in ilk 6 aylık satışları 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Haziran ayında Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama şirketlerimiz ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı” diye konuştu.

'Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını aldık

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, grup olarak daha önce ithalata bağımlı olunan pek çok ürünün Türkiye’de üretilmesini sağladıklarını, yerli sanayi için ihtiyaç duyulan hammadde ve ürün ürettikleri söyledi. Mammadov, "SOCAR Türkiye'nin İzmir Aliağa'daki arazisi için verilen 'Özel Endüstri Bölgesi' unvanı ile STAR Rafineri'nin Türkiye'nin ilk 'Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ni almasını, şirketimizin Türkiye devleti tarafından da takdir edilmesinin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" dedi.