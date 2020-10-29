Tekfen Tarım susamı yeniden yerlileştirecek

29 Ekim 2020

Simit ne kadar yerli bir ürünümüz ise, simitle adeta özdeşleşen, susam da bir o kadar bize yabancı. Evet, kelimenin tam anlamı ile yabancı. Çünkü 2018 rakamları ile ülke olarak tükettiğimiz 152 bin tonluk susamın yalnızca yüzde 11.4’lük bir kısmını yerli üretimden karşılıyoruz. Geri kalanını dünyanın uzak diyarlarından getiriyoruz. Ve yılda 200 milyon doların üzerinde bir dövizi, simidimize adeta kimlik kazandıran susamı ithal etmek için yurt dışı pazarlara aktarıyoruz.

Susamda ithalatın ağırlığını azaltmak, yerli üretimi teşvik etmek için Tekfen Holding’in çatısı altında tarım sektörüne değer katan Tekfen Tarım bundan birkaç yıl önce harekete geçti. Susam tarımını bilenler, ürünün özellikle hasadının önemli zorluklar içerdiği noktasında birleşirler. Tekfen Tarım işe, önemli Ar Ge çalışmalarından sonra Türkiye topraklarına uygun, verimi yüksek, hasadı kolay ürünü tespit ederek ve tescil ettirerek başladı. Tekfen Tarım tarafından 2020’de tescil ettirilen Makineli Hasada Uygun Susam Çeşidi, yüksek adaptasyon kabiliyeti, birim alandan elde edilen yüksek verimi ve en önemlisi biçer-döver ile hasat edilebilmesi sayesinde taban arazilerde mısır, pamuk, soya gibi ürünlerle rekabet edebiliyor. Bu sayede çiftçi tarafından tercih nedeni olabiliyor.

Susamda yerlileşmeye dönük önemli bir proje başlattıklarını dile getiren Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Makineli Hasada Uygun Susam çeşidi ile yoğun bir üretim modeli kurguladık. 3.500 dekar alanda sözleşmeli üretim ile susam tarımının tekrar canlanması ve çeşidin yayılması planlandı” diye konuştu.

Tescil olan susam çeşidinin, Tekfen Tarım tarafından Çukurova Bölgesi’nde sözleşmeli olarak ekimi yapılıyor. Tohum üretimi ve dağıtımı Tekfen Tarım tarafından gerçekleşiyor. Sözleşme kapsamında alım garantisi verilerek yetiştiricilerin ürünü tarlada biçer altında satın alınması sağlanıyor.

Tekfen Tarım Genel Müdürü İnce, “Önümüzdeki yıllarda, Tekfen Tarım olarak Türkiye susam üretimine ithalat ikamesi ürünü ile büyük katkılar sağlanacaktır. Bu sayede, ülke olarak hem kendimize yeterlilik oranımız artacak hem de ithalat yolu ile yurt dışına ödenecek olan döviz ülkemizde kalarak ekonomimize güç katacaktır” diyor.

Susam yalnızca simidin üstünde tüketilmiyor

Susam, yalnızca simit yapımında kullanılmıyor. Helvadan, tahine, şekerleme ve pastacılık alanında da tercih ediliyor. Kozmetik ve sabunda da talep görüyor. Yağı da bereketli ve makbul. Anadolu topraklarında susamın aslında yaygın şekilde üretildiği biliniyor. 1990-2014 aralığında ekim alanı yüzde 70 oranında azalmış. Bunun önemli nedenleri arasında hasadının zorluğu geliyor.