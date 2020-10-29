Turbo kompresörde yerli üretim için 8 yıl bekledi

29 Ekim 2020

Dalgakıran, 8 yıl gibi uzun bir sürenin ardından Japon devi IHI’ı Türkiye’de üretime ikna etti. Ortak kurulan şirket, 100’üncü üretimine imza attı ve Türkiye cari açığının azaltılmasına önemli oranda katkı sundu.

Her şey bir maille başladı ve yaklaşık 8 yıl sürdü. Dalgakıran Kompresör, 2009’da dünyanın en büyük endüstriyel kompresör üreticilerinden Japon IHI Group’a bir mail atar ve iş birliği teklif eder. Kuruluş tarihi 1853 yılına dayanan, yıllık 16 milyar dolarlık ciroya sahip Japon IHI Grubu, ile karşılıklı fizibilite çalışmaları başlar. Adnan Dalgakıran’ın yönettiği, Yakub Tüfekci’nin bizzat başında olduğu süreç yönetiminde birkaç kez Japonya’ya gidilir, sunumlar yapılır.

Aradan 8 yıl geçse de sonunda başarılı olunur, Dalgakıran Kompresör sektörünün dünya devi ile dönüm noktası bir ortaklığa adım atar. Şubat 2017’de tarafl ar, Türkiye’de ilk kez olmak üzere turbo kompresör üretimine yönelik ortak IHI DALGAKIRAN şirketinin kurulumu için anlaşma yaparlar. Yönetim Kurulu Başkanlığını Adnan Dalgakıran yürütürken, IHI DALGAKIRAN’ın Genel Müdürü Yakub Tüfekci’ye kulak verelim:

“Zorlu bir sürecin ardından çok önemli saydığımız bir üretimi Türkiye’ye getirdik. 2016’dan başlayarak 10 yıllık fizibilite yaptık. Yani 2026’ya kadar tüm gelecek planlarımız ve hedefl erimiz belli”.

Şirket, demir çelikten, petrokimyaya, tekstilden otomotive çok geniş bir alana hitap eden turbo kompresör üretiminde planladığı şekliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline gelen IHI DALGAKIRAN, 100’üncü turbo kompresörünü Rusya’nın en önemli çimento tesislerinden birine ihraç etti.

Peki, tüm bunlar cari açıkla mücadele eden Türkiye ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? Sorunun yanıtını daha önce verdiği bir söyleşide IHI DALGAKIRAN ve Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran şöyle açıklıyor: “Fabrikalarımız olan Dalgakıran ve IHI DALGAKIRAN ile toplam üretimimiz 100 milyon dolarlık ithalatı kesebilecek. Bunun yanında 100 milyon dolarlık da ihracat yaparak toplamda cari açıkla mücadeleye 200 milyon dolar katkı sunmayı hedefl iyoruz” diyor.

Yakub Tüfekci, katma değerli üretim ve ihracat konusunda da önemli bir adım attıklarına değinerek, “Öncelikle Türkiye’de turbo kompresör ilk kez IHI DALGAKIRAN tarafından üretildi. Halen ilk ve tek üreticiyiz. IHI DALGAKIRAN kurulup üretime başlayana kadar Türkiye’deki turbo kompresör ihtiyaçları ithalatla karşılanıyordu. Rakiplerimiz pazara girmemizle fiyatlarını ciddi oranda düşürdüler. Bu zamana kadar yaklaşık 20 milyon dolarlık bir cari açığa tasarruf sağladığımızı düşünüyorum. Bu rakam her yıl katlanarak büyüyecek. Bir diğer bir konu ise, Türkiye’nin makine ihracatı ortalaması 5Dolar/kilogram iken bizim turbo kompresörlerimizde bu oran 20 Dolar/Kg mertebesinde. Yani ürettiğimiz ürün ciddi oranda yüksek katma değerli bir üründür. Firmamızın 10. Yılındaki hedefi 75 milyon Doları ihracat olmak üzere 100 milyon dolarlık cirodur.”

IHI DALGAKIRAN, üretimini Türkiye pazarının yanı sıra 10 ülkeye de ihraç etti. Şirkette istihdam edilen 82 kişiden, 35’inin mühendis olduğunu belirtelim.



Yerlileşme adımlarımız sürecek

Yakub Tüfekci, Yeditepe Üniversitesi’nde fizik ve makine mühendisliği bölümlerinden birincilikle ve yüzde 100 burslu mezun olmuş. Yüksek lisansı için kabul aldığı ABD’ye gitme hazırlıkları yaptığı sırada Dalgakıran’dan da teklif almış ve Türkiye’de kalmış. Bu süreçte yüksek lisans ve de doktora eğitimine devam eden Tüfekci, “Şuan ürettiğimiz tüm turbo kompresörlerde yerlilik oranımızı yüzde 65’e yükselttik, hedefimiz bu oranı yüzde 85’e getirmek. Türkiye’de üretilen en büyük kapasiteli 2500 hp gücünde turbo kompresör TRX serisinin ilk yerli prototipini tamamladık. Türk Japon mühendislerden oluşan AR&GE ekibimizle yerlilik oranlarını her geçen yıl daha da arttırıyoruz.” diyor.