Türkiye’de ilk kez üretilecek tutkalla 120 milyon dolarlık ithalat yerlileşecek

29 Ekim 2020



Aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığını yürüten Adil Pelister’in yönetim kurulu başkanı olduğu Beta Kimya, yüksek teknolojili tutkal ve yapıştırıcı tesisi yatırımına soyundu. Bir yıl içinde tamamlanacak tesis, Türkiye’de 120 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi planlıyor.

BETA Kimya’nın bir yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planladığı yatırımı, yüksek teknolojili yeni nesil yapıştırıcıların üretim merkezi olacak. Yılda 150 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösterecek olan tesiste 500 kişiye istihdam yaratılacak. Şirket yeni tesisiyle ithal edilen poliüretan reaktif hot melt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevlerinin Türkiye’de ilk kez üretimini sağlayacak. Ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayisinin önemli girdisi olan ürünlerin üretimi ile yıllık 120 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister kimya sektörüne ve Türk sanayisine yeni bir değer katacaklarının altını çizerek, “Apel ve Mitreapel markalarımız ile 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 9 farklı kategoride yaklaşık 150 ürün ile mobilyadan otomotive, tekstilden inşaata ve hatta COVID-19 pandemisiyle birlikte sağlığa kadar hayatın pek çok alanına dokunan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık. Yüzde 100 yerli ve öz sermayeye sahip bir grubuz” dedi.