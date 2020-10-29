“Türkiye’nin teknoloji odaklı büyümesine destek veriyoruz”

29 Ekim 2020

Ermaksan Makina, kurucu Erol Özkayan’ın önderliğinde küçük bir atölyede başladığı serüveninde çok sayıda sektöre dokunmasını bildi. Tekstil ve hidrolik deri makinelerinden, jeneratöre, elektrik motorlarına, oksijen alevli kesim tezgahlarına uzanan geniş alanlarda üretim yaptı, sektörlerin gelişmesinde kritik görevler üstlendi. 1980’lerden sonra sac işleme makineleri alanına odaklanan Ermaksan, bugün alanının dünya çapında öncü kuruluşları arasında yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programına dahil olan Ermaksan, bu kapsamda ‘Büyük Boyutlu Eklemeli İmalat Makinesi’ projesini yürütecek. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, “Ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacak, yüksek katma değerli işler yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin de dünyadaki rakipleriyle her alanda mücadele edebilecek, yetkinliği ve teknolojik altyapısı yüksek çok önemli sanayi kuruluşları var. Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarmak için bizler sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.

Özkayan, "Özellikle Endüstri 4.0 odaklı dijital dönüşüm çalışmalarının, Türk imalat sanayiinin yüksek katma değerli üretime geçişi noktasına önemli katkılar sağlayacağına ve global pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde rekabet gücü kazanmasına yardımcı olacağına inanıyorum” dedi. Yerli ve milli üretim bilincinin tam anlamıyla oluşturulması ve ithalata dayalı alanlarda da yerli teşviki ile sektörün gelişiminin hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Özkayan, “Yurtdışından teknoloji ithal etmekten ziyade, ‘milli’ anlayışla bu tür çalışmaları daha fazla artırmamız, Türk markalarının gelişimi için de büyük güç olacak. Bunun için de yerli üretime, Ar-Ge’ye, teknolojiye, bilime yatırım yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi gibi pek çok yeni teknolojiyi hayata geçiren Ermaksan, son olarak dünyada sayılı firmanın ürettiği sıcaklık, basınç, titreşim, kuvvet gibi çeşitli ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayan FBG sensörlerini sanayicilerin kullanımına sundu. Ermaksan, savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kadar, pek çok sektöre yönelik özel üretimler de yapıyor.

Dünyada makine üretiminin hammaddesi olan titanyum tozlarını da üreten Ermaksan, titanyumun ardından nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını üretmeyi planlıyor.

Üretimin yüzde 80’i ihraç ediliyor

Ermaksan, birçok prosesin ve zaman kaybının ortadan kaldırıldığı, yeni nesil lazer makinelerini yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirirken, bu makineleri Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya, Avrupa ülkelerinden Yeni Zelanda’ya kadar 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Üretimin yüzde 80’ini yurtdışına gönderen Ermaksan, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’yı da hedef pazarları olarak görüyor.