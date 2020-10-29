'Yeni kral'ın global üretim üssü olacak

29 Ekim 2020

Dünyanın alanında otorite kurumu IEA’nın Başkanı Fatih Birol’un yakın zamanda, ‘elektrik piyasalarının yeni kralı’ olarak açıkladığı güneş enerjisi alanında Ankara’da geçtiğimiz ağustos ayında dev bir açılış gerçekleştirildi. 400 milyon dolar yatırım maliyetiyle kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışını yapıldığı gün aynı zamanda sözkonusu tesisle entegre bir başka dev yatırımın da devreye alınacağı açıklandı. Konya’da kurulacak Karapınar Güneş Enerji Santrali, 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin 600 futbol sahasına eşit 20 milyon metrekare alanda kurulacak ve tek başına yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Holding bünyesinde yer alan Kalyon Güneş Teknolojileri, üretiminin tamamını 2.5 yıl boyunca Karapınar Güneş Enerji Santrali’ne satacak.

Türkiye’nin en büyük GES yatırımı Karapınar Güneş Enerji Santrali için toplam 3.5 milyon adet panel kullanılacak. Yapılan hesaplamalara göre paneller Ankara’daki tesiste üretilmeyip yurtdışından ithal edilmek durumunda kalınacaktı ve bu da yaklaşık 400 milyon dolarlık bir kaynağın yurt dışına aktarılmasını zorunlu kılacaktı.

Bin 400 kişinin istihdam edileceği Kalyon Enerji’nin panel üretim tesisi, dört üretim hattını tek çatı altında toplama özelliği ile dünyada alanında tek tesis olacak. Güneş paneli üretimi için gerekli olan “ingot, wafer, hücre ve modül” imalatının tek çatı altında yapıldığı fabrika, yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet vermeye başlarken, fabrikanın kapasitenin 2021’de 1000 megavata çıkarılması planlanıyor. Üretilen paneller yüzde 75’ten fazla yerlilik oranına sahip ve bu oranın daha yukarılara çıkarılması için projeler yürütülüyor.

Kalyon Enerji’den 3.5 milyon adet güneş paneli alacak olan Karapınar, yıllık 2.5 milyar KW saat elektrik üretecek. Bu da 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı kadar bir büyüklüğü ifade diyor.

"İthalatı engelleyen" teknoloji hamlesi

Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali, 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin 600 futbol sahasına eşit 20 milyon metrekare alanda kurulacak ve tek başına yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 100 kişinin isthdam edileceği Karapınar Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit emisyonu da engellenmiş olacak. Kalyon Holding ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, “İhracata yönelik önemli talepler geliyor ama bizim önceliğimiz Karapınar. Ardından iç pazar. Yüzde 100 yerli üretimimizle ithal edilen ingot, hücre, wafer sonlandırmış oluyoruz. Yatırımımızı, 4 fabrikayı tek çatı altında organize ederek ithalatı engelleyen teknoloji hamlesi olarak özetleyebiliriz” diye konuştu.