Yurt dışındaki 539 mağazasıyla ‘net ihracat’ gerçekleştiriyor

29 Ekim 2020

Dünya moda perakendesinde büyüme eski hızında değil. En azından güçlü markalara sahip bir kısım şirket için bu görüş ifade kullanılabilir. Fiziki mağaza açmaya yönelik operasyonlar pahalandı, kaldı ki e-perakendenin cazibesinden sonra bu konu şirket yönetimlerinde bir, iki değil çok kere düşünülüp karara bağlanıyor.

Dünyada hal böyle iken, Türkiye’de LC Waikiki , yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ile hızlı bir büyüme performansı içerisinde. Dünkü gazetemizde arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Şubaşı’nın yazısından da öğreniyoruz ki LC Waikiki’nin yurt dışı mağaza sayısı 539’ye çıktı.

Türkiye'de de 502 mağazası bulunuyor. Pandemi sürecinin yoğun dönemine girmesinden hemen önce, geçen Şubat ayında 1000’inci mağazasını Ukrayna Kiev’de açan LC Waikiki’nin o sıradaki yurt dışı mağazası 519 idi. Yani o tarihten itibaren salgının pandemiye dönüştüğü süreçte yeni yatırımlar, durdurulmadan devam ettirildi. Grubun cirosu 22.6 milyar liraya ulaşmış durumda. Yaklaşık 50 bin istihdamı olan şirket, 845 milyon dolarlık da ihracata imza atıyor.

Yukarıda mağaza sayısına özellikle değindik LC Waikiki’nin. Sözünü ettiğimiz 845 milyon dolarlık ihracatın tamamı mağazalarının üzerinden markalı gerçekleşiyor. Konfeksiyon kumaşın yüzde 91'i yerli üretimle karşılandığından, dış satış da markalı gerçekleştiğinden LC Waikiki’nin ihracatı net ihracat sınıfına sokulabilir. Artık bir küresel marka olarak tarif edebileceğimiz LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Son dönemde en çok satış gelirlerimiz yurt dışından geldi. En yüksek verimi yurt dışı mağazalarımızdan aldık. Örme ve rahat giyim grubumuza büyük talep geldi” diye konuşuyor.

Bebek Grubunda yatırımlar sürecek

LC Waikiki, tedarik noktalarını Türkiye’den gerçekleştiriyor. Kendi mağazaları dışında çok sayıda bağımsız tedarikçi üreticiden ürün temin ediyor. Yeni dönemde bebek mağazacılığıyla birlikte özel üretim ve koleksiyona da başlandı. LCW Baby mağazalarında sadece giyim, ayakkabı ve aksesuar satışı yapılmıyor. Beslenme ve banyo gereçleri, oyuncak ve eğitici ürünlerin de yer aldığı mağazaların sayısının 2021’de 10’a çıkarılması planlanıyor.

550 mağazaya ulaşacak

LC Waikiki, yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına kesintisiz devam edecek. Hatta giyim dışında yeni konsept mağazalarını da devreye alarak sürdürecek. LCW Dream ile iç giyim, LCW Home ileev ve LCW Steps ile de ayakkabı alanında büyüme gösterecek. LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yurt dışı mağaza sayısını 2020 sonunda 550’ye çıkaracaklarını dile getirdi.