ABD, İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

31 Temmuz 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer, balistik füze ve askeri programlarının, uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Bu tehditle mücadele etmek için İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişlettiklerini vurgulayan Pompeo, "Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer, askeri ya da balistik füze programları ile ilgili kullanılan 22 özel metali açıklıyor. Bu materyalleri, bilerek İran'a gönderenler yaptırımlara maruz kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesinde alüminyum ve çelik türevleri de yer alıyor

Pompeo ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran'ın inşaat sektörünü kontrol ettiğini vurgulayarak, bazı belirli malzemelerin İran'a ya da İran'dan transferinin de yaptırımlara neden olacağını belirtti. ABD'nin yaptırım listesine aldığı 22 metal arasında alüminyum ve çelik türevleri de yer alıyor.