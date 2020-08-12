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CISA: Ağustos sonunda demir cevheri liman sıkışıklığı hafifleyecek

CISA, demir cevheri boşaltma sıkıntıları ve liman sıkışıklığının ay sonunda hafifleyeceğini öngördü.

CISA: Ağustos sonunda demir cevheri liman sıkışıklığı hafifleyecek
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Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), bu ay sonunda demir cevheri boşaltma zorlukları ve liman sıkışıklığı sorunlarının muhtemelen hafifleyeceğini açıkladı. CISA, hafiflemeyi COVID-19'un kontrol altına alınması ve havaların iyileşmesine bağladı.

CISA'ya göre son zamanlarda kötü hava koşulları, pandemi kısıtlamaları ve gemilerin limana aynı anda varmaları nedeniyle, limana demirleyen gemi sayısında artış oldu.

(Kaynak:Foreks)

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