CISA: Ağustos sonunda demir cevheri liman sıkışıklığı hafifleyecek
CISA, demir cevheri boşaltma sıkıntıları ve liman sıkışıklığının ay sonunda hafifleyeceğini öngördü.
Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), bu ay sonunda demir cevheri boşaltma zorlukları ve liman sıkışıklığı sorunlarının muhtemelen hafifleyeceğini açıkladı. CISA, hafiflemeyi COVID-19'un kontrol altına alınması ve havaların iyileşmesine bağladı.
CISA'ya göre son zamanlarda kötü hava koşulları, pandemi kısıtlamaları ve gemilerin limana aynı anda varmaları nedeniyle, limana demirleyen gemi sayısında artış oldu.
(Kaynak:Foreks)