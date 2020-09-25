Ham çelik üretimi ağustosta arttı

25 Eylül 2020

Dünya ham çelik üretimi, bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 156,2 milyon tona yükseldi. Türkiye’nin ham çelik üretimi ise yüzde 22,9 artışla 3.2 milyon ton oldu. Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Çin, ağustos 2020'de ağustos 2019'a göre yüzde 8,4 artışla 94,8 milyon ton ham çelik üretti. Hindistan yüzde 4,4 düşüşle 8,5 milyon ton, Japonya, yüzde 20,6 düşüşle 6,4 milyon ton ham çelik üretti. Güney Kore'nin ham çelik üretimi, yüzde 1,8 düşüşle 5,8 milyon ton oldu. ABD’nin üretimi bu dönemde yüzde 24,4 düşüşle 5,6 milyon tona aynı dönemde AB’nin üretimi ise yüzde 16,6 düşerek 9.3 milyon tona geriledi. Brezilya, ise bu dönemde yüzde 6,5 artışla 2,7 milyon ton ham çelik üretti. Ağustosta çelik üretimini en çok arttıran ülkeler ise, Türkiye, Vietnam, İran oldu.

Dünya ham çelik üretimi 2019’un ocak-ağustos dönemine göre yüzde 4,2 düşerek 1milyar 187 milyon 806 bin tona geriledi. Dünya Çelik Birliği açıklamasında COVID-19 salgınının ham çelik üretim verilerinin sunulmasında oluşturduğu zorluklar nedeniyle, ağustos ayına ait verilerin eylül ayında revize edilmesinin beklendiği belirtildi.