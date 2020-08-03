Türk Metal üyesi işçilerin yüzde 85’i ücret zammından memnun

03 Ağustos 2020

ANKARA(DÜNYA)



Türk Metal sendikasının üyelerin memnuniyet ve şikayetlerini ölçmek amacıyla yaptırılan ankete göre geçen 10 üzerinden 6.7 olan sendikaya güven oranı, bu yıl Ocak ayında imzalanan sözleşmenin ardından 8.5’e yükseldi.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada sözleşmeleri, üyelerin talep ve istekleri doğrultusunda şekillendirdiklerini bildirdi.

Türk Metal’in 200 bin üyesiyle Türkiye’nin en güçlü ve aktif sendikası olduğunun altını çizen Kavlak,

“Bunun içinde üye odaklı sendikacılık anlayışıyla tüm üyelerimizin kanaat, öneri ve sorunlarına eğiliyoruz. Yol haritamızı ve kapasitemizi onların geri dönüşleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Son yapılan ankette sendikaya güven oranının 10 üzerinden 6,7'den 8,5 yükselmesi bizi memnun etmekle birlikte, bu sonucu sendika yönetimi olarak başarı olarak görmüyoruz. Amacımız, tüm üyelerimizin sendikasına güvendiği, imzaladığımız sözleşmeden memnun kaldığı ve Türk Metal Sendikalı olmaktan gurur duyduğu sonuçlara ulaşmak” diye konuştu.

Türk Metal’in anketine katılan 9 bin 512 üyenin yüzde 85’i ücret artışından menün olduğunu belirten Pevrul Kavlak, bu sözleşmenin ilk 6 ayında yüzde 18.49 olmak üzere yıllık yüzde 25.5 ücret artışı yaşandığı bilgisini verdi.

Katılımcıların sendikanın en başarılı olduğu alanı işçi hakları olarak gördüklerini dile getiren Kavlak, üyelerin önemli bir kısmının kendisini diğer iş kollarına göre daha iyi imkanlara sahip olarak gördüğünü aktardı.