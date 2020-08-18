Densay'dan Çin'e üç gemi siparişi

18 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Densay Shipping, Çinli Nantong Xiangyu Tersanesi'ne 3 üç adet 63 bin 500 DWT’lik ultramax tipi kuru dökme yük gemi siparişi verdi. Teslimatın 2021'in dördüncü çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşme bedeli açıklanmazken, şu anda yeni inşa edilen şu anda yeni inşa edilen 63.500 dwt ultramax dökme yük bir geminin fiyatının 23.5 milyon dolar civarında olduğu biliniyor. Nantong Xiangyu Tersanesi’nin şu anda sipariş defterinde 34 gemi bulunuyor.

İkinci elde karlı satışlara imza atmıştı

Densay’ın sahibi Tayfun Günerhan, geçtiğimiz iki yılda ise ikinci el gemi alım satımına odaklanmıştı. Şirket, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, geçen yıl Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı. Günerhan, Ekim 2016'da 6.5 milyon dolara Koreli bir şirketten aldığı SSI Invincible isimli gemiyi 2018’de yine aynı fiyata satmıştı. Densay Shipping, Mart 2017'de 6.6 milyon dolara satın aldığı 32.000 DWT'lik SSI Spring'i (2007 yapımı) de 2018'in mart ayında Hong Kong merkezli Taylor Maritime'a 10.5 milyon dolara satmıştı.

Filosunda 20 gemi var

Toplamda 20 gemiden oluşan Densay Shipping’in filosunda 18 adet dökme yük gemisi ve iki tanker bulunuyor.