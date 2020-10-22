Alaçatı Muhallebicisi, 17 ilde yatırım yapmaya hazırlanıyor

22 Ekim 2020

Kendine has mimarisi ve Ege’ye özgü lezzetleriyle dikkat çeken Alaçatı Muhallebicisi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına rağmen yatırımlarında hız kesmedi. Halihazırda 34 şehirde 74 mağazasıyla hizmet veren marka, mevcut yatırımlarla birlikte yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Markanın 2021 yıl sonu hedefi ise yeni şube yatırımlarıyla birlikte toplam 100 şube ile hizmet verebilmek.

2021 yılı içinde 20 yeni lokasyonda yatırım planlanıyor

Yatırım planlarına ilişkin açıklamada bulunan Alaçatı Muhallebicisi Franchise ve Yatırım Direktörü Selim Murat Sarı, pandemi sürecindeki belirsizlikler, dünya ekonomisindeki kırılganlık ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya karşın mevcut operasyonlarında bir değişikliğe gitmediklerini kaydetti.

Selim Murat Sarı, “Devam eden yatırımlarımızla birlikte 2020 yılı sonunda 80 şubeye ulaşmış olacağız. 2021 yılı içerisinde 20 yeni mağaza açabilmek için yatırımcılarla görüşmelere başladık. Faaliyetlerimizi artırmak istediğimiz Doğu Anadolu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde şube yatırımları yapmayı planlıyoruz. Ege Bölgesi’nde mevcut durumumuzu güçlendirmek ve Ege şehirlerinde daha fazla görünür olmak istiyoruz. Düzce, Bolu, Çorum, Tokat, Tekirdağ, Çanakkale, Iğdır, Erzurum, Bartın, Sinop, Uşak, Zonguldak, Manisa, Trabzon, Mardin, Urfa, Sivas, Amasya, Karabük, Bilecik, Giresun ve Hatay illerinde yeni franchise yatırımları yaparak 100 şubelik bir restoran zinciri haline gelmeyi hedefliyoruz. Mevcutta ise daha güçlü olduğumuz büyük şehirlerde, şube sayımızı homojen bir şekilde artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Yatırımcılar, bu dönemde daha ihtiyatlı davranma eğilimindeler”

Alaçatı Muhallebicisi olarak kaydettikleri büyümeye karşın sektörde genel olarak bir daralmanın yaşandığının altını çizen Selim Murat Sarı, “Yatırımcılar, bu dönemde daha ihtiyatlı davranma eğilimindeler. Bu aslında bazı belirsizliklerin tetiklediği bir durum ve bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Yatırımcının yaptığı harcamanın karşılığını kısa ve orta vadede alma beklentisi olduğu için güvenli limanları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Aslına bakılırsa bu durum, gerek marka gerekse yatırımcıyı daha çok motive eden ve doğru kararları almaya yönlendiren önemli bir yaklaşım.” ifadelerini kullandı.

“Yeni ürünler ve farklı lezzetler ilk defa görücüye çıkacak”

Yeni dönemdeki marka hedefleri doğrultusunda verdikleri hizmet için ‘ürün çeşitliliği, konfor ve lezzet ’adı altında üç ana yaklaşım geliştirdiklerini söyleyen Selim Murat Sarı, “2021 yılına farklı bir menü ile girmeye hazırlanıyoruz. Yeni ürünler ve farklı lezzetler, ilk defa görücüye çıkacak. İnsanı rahatlatan ve kişinin kendisini huzurlu hissetmesini sağlayan dekor-konsept algısını başarıyla uyguladığımızı düşünüyoruz. Mağazalarımızda hakim olan dekorasyon algısı Ege kültürü özellikleri taşıdığı için sektörde bulunan diğer markalara kıyasla daha sıcak ve renkli karşılanıyor. Lezzet ve ürün kalitesi konusundaki misyonumuz gereği, kullandığımız ürünler ise sağlıklı ve doğal. Lezzetin bir diğer belirleyicileri de geleneksel pişirme yöntemleri, ürün çeşitliliği ve Ürün Geliştirme departmanımızın nitelikli ürün geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar. Bunlar, Alaçatı Muhallebicisi’nin en önemli tercih nedenlerinden sadece birkaçı.” şeklinde konuştu.

Öte yandan, markayı yeni şube yatırımlarıyla büyütürken aynı zamanda marka standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Selim Murat Sarı, İstanbul merkez yönetim ofislerinde ve İzmit üretim tesislerinde, yeni ürün, modern üretim, hijyen standartları, lojistik, insan kaynakları ve mutfak eğitimleri konularındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

“Unutulmuş veya saklı kalmış lezzetler için çalışıyoruz”

Restoran zincirleriyle yalnızca kaliteli hizmetin değil lezzetin de peşine düştüklerini ve bu alanda yatırım projeleri olduğunu söyleyen Selim Murat Sarı, “Ürünlerimizin çoğunu kendi tesislerimizde üretiyoruz; bu nedenle kullandığımız ham maddelerin bir kısmını kendi reçetelerimize uygun olarak kendi tesislerimizde üretmeyi planlıyoruz. Bu ürünlerin bir kısmını da sektörde ihtiyaç duyulan pazarlara ya da doğrudan tüketim noktalarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Sütlü tatlılarımızda ve dondurmalarımızda kullandığımız keçi sütünü, kendi çiftliğimizde doğal yöntemlerle yetiştireceğimiz keçilerden elde etmek istiyoruz. Tarım sektöründe ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor; özellikle menümüzde yer alan bazı meyvelerin bize ait bahçelerde yetiştirilmesi ile ilgili projeler geliştiriyoruz. Ayrıca Alaçatı Muhallebicisi olarak, ülkemizde unutulmuş veya saklı kalmış lezzetleri bulup çıkarmaya çalışıyor, diğer taraftan özellikle Akdeniz ülkelerindeki yöresel yemek ve tatlı kültürlerini inceliyoruz.” dedi.

Üç ayrı konseptte projelendirme yapılıyor

Alaçatı Muhallebicisi olarak ilgi gördükleri bir diğer konununun da franchise olduğunu aktaran Selim Murat Sarı, franchise şartlarına ve kendi yaklaşımlarına yönelik detayları paylaştı: “AVM ve cadde lokasyonları için üç ayrı konseptte projelendirme yapıyoruz. Tam mutfaklı restoran ve yarım mutfaklı kiosk plus için minimum 200-250 metrekare, Alaçatı evi için ise minimum 40 metrekarelik alana ihtiyaç duyuyoruz. Franchise için doğru lokasyonda, doğru noktada, doğru yatırımcı ile uygun kiralama şartlarını sağlamak en öncelikli hedefimiz. Alaçatı Muhallebicisi olarak, eğer bu kriterler sağlanamıyorsa, her iki tarafın ticari risklerini düşünerek ve haklarını gözeterek, şartlar uygunlaşana kadar bayilik vermek istemiyoruz. Ayrıca, açılacak mağazanın fiziki şartları, müşteri profili, gelir seviyesi gibi farklı özelliklerini de göz önünde bulundurarak, elimizde bulunan farklı konseptleri ve ürün paketlerini bu değişkenlere göre kullanmak konusunda hassasiyet gösteriyoruz.”

Sektörde yatırımcının kâr ortalaması yüzde 30 seviyelerinde

Alaçatı Muhallebicisi olarak faaliyet gösterdikleri sektörde ancak geniş ürün yelpazesi, farklı lezzetler ve konfor ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğunu vurgulayan Selim Murat Sarı, bu şartları sağlayan işletmelerin yatırımcılarına da büyük ölçüde kar sağladığına dikkat çekti. Sarı, “Markamız satışlarının yüzde 40'ını sütlü tatlı ve dondurma grubundan elde etmektedir. Belirlediğimiz lokasyonlardaki metrekare verimliliğini açılış öncesi tespit ediyor, yatırımcımıza operasyonel hizmet, işletmecilik ve mutfak eğitimleri konularında destek veriyoruz. Sektörel tecrübemiz ve sektörün karlılık oranlarına baktığımızda ise bir yatırımcının toplam ciro üzerinden ortalama yüzde 25-30 seviyelerinde bir karlılığa ulaşmasının beklendiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

“B2Press’in katkılarıyla…”