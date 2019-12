Antalya Belediyesi'nden ucuz et için Halk Et mağazası

13 Aralık 2019

Antalya Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşların ucuz et tüketimini sağlamak ve besicilerin ekonomik gücünü arttırmak amacıyla ''Halk Et Satış Mağazası'' açtı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim vaatleri arasında yer alan dar gelirli vatandaşların daha ucuz et alımını kolaylaştırmak ve besi üreticilerinin ekonomik gücüne destek vermek amacıyla Halk Et Satış Mağazası'nın ilkini açtıklarını bildirdi. İlk mağazanın Kepez ilçesi Zafer mahallesinde açıldığını anlatan Böcek, Halk Et Satış Mağazası’nı Antalyalıların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

'Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek şöyle dedi:

"Dar gelirli vatandaşlarımız bundan sonra ucuz et yiyecekler. Halk Et’te satılan ürünlerimiz hem ucuz hem de çok güvenli. Biz mal alımlarını ilk elden bölgemizdeki besicilerden yani çiftçilerimizden yapmaya çalışıyoruz. Bunun için aralarında veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu 5 kişilik bir komisyon kurduk. Bu ekip hayvanlarımızı alıyor. Kendi mezbahamızda kestiriyoruz daha sonra da veteriner gözetiminde bunları işliyoruz.''

Kıymayı ve eti piyasa fiyatının altında satışa sunduklarını ifade eden Böcek, '"Hem ucuz hem de daha sağlıklı şekilde vatandaşımızın güvenli şekilde et tüketmesini sağlıyoruz. Nüfusa göre diğer ilçelerimizde de satış mağazalarımızı oluşturmaya başlayacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçüyoruz. Antalyalılara en güzel hizmeti sunmak bizim görevimiz'' dedi.

Haftanın 6 günü hizmet verecek olan ANET Halk Et Satış Mağazasında dana kıymanın kilosu 35 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu da 44 lira 90 kuruştan satılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplam 19 ilçede Halk Et Satış Mağazası açmayı hedefliyor.