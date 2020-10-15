ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalajlı gıda hayat kurtarır

15 Ekim 2020

16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle açıklama yapan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Zarıbekir, ambalaj kullanımının önemine dikkat çekti.

Ambalajlı gıdanın insan sağlığı için ‘olmazsa olmaz’ nitelikte olduğunu belirten Sarıbekir, şunları söyledi: "Ambalaj, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel amacı; gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek. Ambalajlar ekmek, süt, peynir, bakliyat ve sebze-meyve gibi günlük ihtiyacımız olan gıdaları korurken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız şekilde satılan gıdalar bakteri ve çürümeye karşı savunmasız, hızla bozuluyor ve sağlığı tehdit ediyor. Üstelik bu tür gıdaların menşei takip edilemiyor, raf ömrü de güvenilir olmuyor. Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde."

Türkiye ambalaj sektörünün geçen yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatığının bilgisini de veren Sarıbekir, sektörün Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmanın yanında insan sağlığı, hijyen ve israfı önleme konularında farkındalık yaratmaya devam ettiğini söyledi.

"İsrafın önüne geçmeliyiz"

Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmanın neredeyse mümkün olmadığına dikkat çeken Zeki Sarıbekir, “Hijyen dışında israfın önlenmesi açısından da bütün gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor. Ambalaj bu kadar önemliyken ülkemizde hala pek çok gıda maddesi ambalajsız satılıyor. Türkiye’de israf edilen gıda miktarının yılda 26 milyon ton, 214 milyar lira ve her gün 4.9 milyon, yılda ise toplam 1.7 milyar adet ekmeğin çöpe gittiği biliniyor. Bu, hem bireysel ekonomiye hem de ülke ekonomisine zarar veren büyük bir kayıp. Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan israfın önüne geçmek için ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaları kullanıp, gıdanın ömrünü uzatmak bu önlemlerden sadece biri. Daha yaşanılabilir bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ambalajlı ürünleri tercih ederek sağlığımızı koruyabilir, israfı önleyebilir ve geleceğimizi kurtarabiliriz.” dedi.