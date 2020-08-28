Bonfilet'ten Okan Üniversitesi ile iş birliği

28 Ağustos 2020

Bonfilet, yaptığı açıklama ile Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Ar-Ge çalışmalarından ürün teminine, sertifika programlarından ders içeriklerine ve organizasyonlara kadar birçok alanda birlikte çalışılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonfilet COO’su Kemal Bozkuş, Bonfilet’in et sektöründe 115 yıllık bilgi ve tecrübesi ile birçok ilke imza attığını aktardı. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile gerçekleştirilen iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerine katkıda bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Bozkuş, anlaşmanın et üreticileri arasında ilk marka-üniversite iş birliği olması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ar-Ge çalışmalarından ürün teminine, sertifika programlarından ders içeriklerine ve organizasyonlara kadar birçok alanda birlikte çalışmayı hedeflediklerini açıklayan Bozkuş, "Üniversiteler ile gerçekleştirilen iş birlikleri, endüstrideki Ar-Ge çalışmalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanlığı danışmanlığında hem geleneksel lezzetlerimizi yaşatmayı hem de günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap verecek inovatif ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Bonfilet’in mesleki tecrübesini yanımıza aldık"

İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök ise, “Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü, öğrencilerinin mesleki altyapı ve tecrübelerini artırabilmek, gastronomi dinamiklerini yakından takip ederek öğrencilerin güncel bilgilere sahip olmasını sağlayabilmek için sektör desteğini alarak eğitimler düzenlemek, projeler geliştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak gibi çok önemli bir misyona sahip. Bu nedenle Bonfilet ile Okan Üniversitesi arasındaki iş birliğinin, üniversite-sektör iş birliğinin en iyi örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Lisans öğrencilerimize et ile ilgili mesleki eğitimler vereceğimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz ile önemli bilimsel araştırmalar yapacağımız, Mutfak Sanatları Merkezi ile sertifika programları gerçekleştireceğimiz ve farklı pek çok başarıya imza atacağımız bu dev iş birliği ile Bonfilet’in mesleki tecrübesini yanımıza aldık.” diye konuştu.