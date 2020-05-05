Çukurova'dan “buğday üretimi artırılsın” talebi

05 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk / Eray Şen

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun verilerine göre pandemi sürecinde ekmek ve unlu mamül satışları yaklaşık yüzde 250 artarken, perakendeki pazar payı ise yüzde 12-13’lere yükseldi. Un sanayiinin kümelendiği en önemli bölgelerden biri olan Çukurova’da pandemi sürecinde aldıkları izin ile üretime aralıksız devam eden un üreticileri, hem iç pazara hem de dış pazarlara ürün temin etmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinin başında insanların temel tüketim maddelerinden biri olan una talebin yükselmesi ile iç ve dış piyasada siparişlerin bir anda yoğunlaştığını belirten Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış, talebe hemen yanıt verdiklerini, rafları ve depoları kısa sürede yeniden doldurduklarını söyledi. Un sanayicilerinin bu süreçteki en büyük ihtiyacının kaliteli hammaddeye erişim olduğunu belirten Başkan Bağış, sorunların çözümü için yerli buğday üretiminin artırılması gerektiğini ifade etti. Bekir Bağış, “Pandemi sürecinde en büyük ihtiyacımız olan buğdayın büyük bir bölümünü TMO’dan tedarik ettik. TMO’nun tüm fabrikalara geçen yılki fiili tüketime göre buğday satışı yapması piyasada bir denge oluşturarak hem unun bulunmasını hem de fiyatların yükselmemesini sağladı. Ancak üretim ve verim artışı için un sanayicileri olarak buğday üretiminin daha da artırılmasını bekliyoruz” dedi.

“Yerli buğdayda üretim yetersiz, kalite sorunu var”

Hıdıroglu Flour Mills marka ismiyle Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika ve Orta Amerika gibi pazarlarda Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Goal, AFAD gibi sosyal yardım kuruluşlarına yüksek miktarda ürün tedarik eden Hıdıroğlu Şirketler Grubu, pandemi sürecinde tesislerinde aldığı önlemlerle üretimini aralıksız sürdürüyor. Başta buğday un grubu olmak üzere buğday kepeği, ruşeym, bon kalite, razmol gibi yan ürün üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Hıdıroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu, her geçen gün daha çok müşteri talebi aldıklarını kademeli olarak büyüme yatırımları yaptıklarını kaydetti. İç ve dış pazarlarda işlem hacimlerini artırmaları için en büyük ihtiyaçlarının kaliteli ve hızlı hammadde temini olduğunu ifade eden Dr. Duygu Hıdıroğlu, “Sektör olarak şu andaki en önemli gündem maddemiz yurtiçinden temin edilen ekmeklik un buğdayının yüzde 60-70 oranında kalite sorunu olmasıdır. Un sektörü olarak yıllardır yaşadığımı kalite sorunundan dolayı oluşan hammadde sıkıntısını ithal buğdayla gidermeye çalışıyoruz. Her ne kadar devlet tohum iyileştirmeye yönelik tarımsal politikalar ve süne zararlısıyla mücadeleye yönelik adımlarla çözüm sunmaya çalışsa da, sorunun çözümü istenilen seviyeye ulaşamıyor” diye konuştu.