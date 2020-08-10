Erzurum'un su böreği tescillendi

10 Ağustos 2020

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentin su böreğinin coğrafi işaretini alarak tescillediklerini söyledi.

Toplantıda daha önce de kente özgü olan kadayıf dolması, civil ile göğermiş peynirlerinin tescillendiğini hatırlatan Oral, şöyle konuştu: "Erzurum'un su böreğinin bir standarda bağlanıp tescillenmesi, kentin ulusal pazarlara açılmasının da en büyük nedenlerinden biri olacak ve istihdamı arttıracak. Şu an bir su böreği üretim yerindeyiz. Burada 20-25 kişi çalışıyor. Biliyorsunuz, donmuş ürünlerde ülkemizde ve dünyada çok büyük bir pazar oluştu. Erzurum su böreğinin yapılarak dondurulup pazarlara sunulması hem Erzurum'un reklamı olacak hem de Erzurum'un istihdamına katkıda bulunacak, önemli bir tescil oldu."

Tescil çalışmaları sürüyor

Kente özgü ürünlerin tescillenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Hakan Oral, ilerleyen zamanlarda kentin kesme şekerinin, peynir helvasının ve pekmezli kadayıfının tescillenmesi için patent çalışmalarını en kısa sürede neticelendireceklerini dile getirdi.

Su böreğinin yapılışı ve özelliği hakkında bilgi veren Oral, "Erzurum su böreğinin diğer böreklerden ayıran özelliği, 12 kat yufka ve yine çoğrafi işaretli civil peyniriyle yapılması. Peynirimizin en öneli özelliği eriyebilen, soğuduktan sonra tekrardan ısıtıldığında bir bozulma olmamasıdır. Diğer özellikleri de bizim üreticimizin özelinde kalması daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA