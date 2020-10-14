fastPay ile TAB Gıda restoranlarında cepten ödeme dönemi

14 Ekim 2020

DenizBanak, yapıtığı açıklama ile TAB Gıda bünyesinde bulunan Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Usta Dönerci restoranlarında geçerli olacak iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, iş birliği kapsamında fastPay kullanıcıları Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Usta Dönerci restoranlarında yapacakları alışverişlerde cep telefonlarında üretecekleri kare kodla ödeme yapabilecekler. Ayrıca anlaşma kapsamında fastPay ile TAB Gıda markalarından herhangi birinde yapılacak ilk harcamada 10 TL hediye kullanıcıların fastPay bakiyelerine yüklenecek.

“Sağlıklı ve güvenli alışverişi yenilikçi projelerimiz ile destekliyoruz ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, bankacılık hizmetlerinin artık banka dışından daha fazla yapılmaya başlandığı bu dönemde trendleri takip eden değil, onları hayata geçiren kurum olma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Salgın ile birlikte temassız ödeme seçeneğinin çok daha büyük ihtiyaç halini aldığına dikkat çeken Özdoğan, "DenizBank olarak sağlıklı, masrafsız ve güvenli ödeme imkânı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projeler ile hizmet yelpazemizi geliştiriyoruz. Bugün, dijitalleşme fiziksel cihazları ve ortamları devre dışı bırakırken, küresel gelişimin yönünü de mobile çevirdi. DenizBank ise bu noktada hayata geçirdiği hizmetler ile ilklere imza atmanın yanında, uygulamaya aldığı etkili projeler ile insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunuyor. Ülkemizin en çok tercih edilen yemek markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda ile yaptığımız işbirliği ile insanlarımıza Türkiye çapında 900’e yakın restoranda sağlıklı, güvenli ve kolaylıkla ödeme yapma ve kazanma fırsatı sunuyoruz. fastPay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

“Müşterilerimize yeni bir dijital deneyim sunuyoruz’’

TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya ise, ödeme sistemlerinde yeni çağın trendlerini takip edip, uyguladıklarını dile getirdi. Çetinkaya, “TAB Gıda olarak, DenizBank ile hayata geçirmiş olduğumuz iş birliğimizden son derece memnuniyet duyuyoruz. Hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri olarak, dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Son olarak www.tiklagelsin.com ve Tıkla Gelsin mobil uygulama sistemimize kattığımız ödeme sistemi ile müşterilerimizin kredi kartları yanlarında olmadan pratik ve hızlı bir şekilde sipariş vermelerini sağladık. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda, fastPay ile misafirlerimize güvenli ve kolay bir şekilde ödeme yapabilmeleri için yeni bir dijital deneyim sunduk." ifadelerini kullandı.