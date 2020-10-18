HARIBO, 100. yılında da Türkiye ekonomisine katkısını sürdürüyor

18 Ekim 2020

Temelleri 1920 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde temelleri atılan HARIBO, global olarak 100. yaşını kutluyor. Türkiye'deki yolculuğu ise 17 yıl önce başlayan HARIBO, Nielsen raporlarına göre Türkiye’de alanında liderliği elinde bulunduruyor. Firma gelecekte bu konumunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan HARIBO Gelişen Pazarlar ve Türkiye Başkanı Kostas Vlachos, Euromonitor verilerine göre, Türkiye şekerleme pazarının geçen yıla göre yüzde 16 büyüyerek 3,4 milyar TL’lik bir değere ulaştığını bildirdi. Pazarın 2021 yılında da çift haneli büyümeyi sürdüreceğini öngördüklerini söyleyen Vlachos, Türkiye’deki hanelerin yüzde 50’sinden fazlasının yumuşak şeker tükettiğini belirtti.

HARIBO Türkiye'nin 100 yerli ve 100 helal üretim yapabilme kapasitesinin yanı sıra ülkenin coğrafi konumunun avantajını ihracat alanında değerlendirdiğine dikkat çeken Vlochos, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Müslüman ülkeler, Japonya, Kore, Endonezya gibi Asya Pasifik ülkeleri, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. HARIBO Türkiye'nin üretilen ürünlerin yüzde 78’ini yurtdışına gönderdiğini belirten Vlochos, 2020 yılı için yaklaşık 500 milyon TL’nin üzerindeki ihracat hedefiyle Türkiye ekonomisi ve istihdamına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

“HARIBO, Türkiye’de yüzde 43,4 ile açık ara pazar lideri”

Kostas Vlachos, HARIBO Türkiye’nin yumuşak şeker kategorisinde yüzde 43,4 pazar payıyla açık ara lideri olduğuna dikkat çekerek, HARIBO Altın Ayıcık’ın Türkiye’de her gün 3 milyon adet üretildiğini ve HARIBO markalı ürünlerin 8 milyon haneye ulaştığını belirtti. Tüm bunların sonucu olarak da HARIBO’nun marka araştırmasına göre tatlı atıştırmalıklar kategorisinde Türkiye’de akla ilk gelen 3 markadan biri olduğuna dikkat çeken Vlachos, “HARIBO, yumuşak şeker dendiğinde de tüketicilerin yüzde 50’den fazlasının aklına gelen açık ara ilk marka. Bilinirliğimizin bu kadar yüksek olması, kısa zamanda markamızın tüketicilerimiz tarafından ne kadar sevildiğinin ve bir 'lovemark' haline geldiğinin göstergesi." dedi.

“Tüm dünyada günde 160 milyon Altın Ayıcık üretiliyor”

HARIBO’nun dünyanın 100’den fazla ülkesinde insanların hayatına keyif ve lezzet katarak ‘Çocuk ya da büyük ol, Haribo’yla mutlu ol’ sloganıyla çocuksu mutluluğu ortaya çıkardığını dile getiren Vlachos, şöyle konuştu: “Bu yolculuk sırasında kalite ve tüketici memnuniyeti HARIBO olarak her zaman en önemli değerlerimiz olmuştur. Bulunduğumuz her ülkenin hassasiyetine göre özel olarak geliştirdiğimiz ve farklı lezzetlerle zenginleştirdiğimiz ürünlerin üretim kalitesi ve yüksek standartları ile sayısız uluslararası ödülün de sahibi olduk. Tüm dünyada sadece yumuşak şeker kategorisiyle 3,5 milyar euro ciro ile dünyanın en büyük 9. şekerleme üreticisi olarak yaklaşık 7 bin çalışanımızla, 10 ülkede ve 16 tesiste üretim yapıyor, binden fazla çeşidimizle 100'ün üzerindeki ülkede tüketicilerimizle buluşuyoruz. Markamız bugün, tüm dünyada günde 160 milyon Altın Ayıcık üretiyor. Bir yılda üretilen tüm Altın Ayıcıklar'dan oluşan zincir ile dünyanın etrafı 5 kez dolaşılabilir.”

“Yatırım planlarımızla üretim ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz”

HARIBO Türkiye’nin pazardaki konumu, marka gücü ve tüketici beklentileri itibariyle her yıl daha fazla satış noktasında tüketicilerle buluşma önceliği belirlediğini belirten Kostas Vlachos, “Pazarda lider olmamızın verdiği sorumlulukla daha fazla tüketiciye ulaşmak için her yıl önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu minvalde markamızı hem offline hem de online satış kanalları üzerinden tüketicilere sunmaya ve ürün portföyümüze yenilikçi ürünler katarak büyümeye devam edeceğiz. Ek olarak İstanbul - Hadımköy fabrikamız için kısa ve uzun vadeli yatırım planlarımızla da, üretim ağımızı Türkiye’de genişleterek hem pazardaki lider konumumuzu güçlendirmek hem de Türkiye’deki ihracat üssü potansiyelimizi arttırarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.