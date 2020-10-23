Kağıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA açıldı

23 Ekim 2020

CarreforuSA'nın açıklamasına göre, şirket, gurme market ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kağıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı'nın katılımıyla törenle açıldı.

Toplam 788 metrekare alana sahip olan Kağıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA, balık ve deniz mahsullerinden kasap ürünlerine, yöresel ve ithal peynirlerden şarküteri ürünlerine, yaş meyve-sebzeden unlu mamullere kadar tüm ürünleri reyonlarından müşterileriyle buluşturuyor.

Mahzen ve meyve suyu reyonlarının yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlar öne çıkıyor. Alo Sipariş hizmeti ile 3 kilometrelik bir alandaki evlere ücretsiz servis sunuluyor.

Kaynak: AA