Kerevitaş'tan yılın ilk dokuz ayında 2,16 milyar TL konsolide ciro

06 Kasım 2020

Kerevitaş, 2020 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Buna göre, şirketin dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 2,16 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kâr, ilk dokuz ayda 512 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK ise yılın ilk dokuz ayı itibariyle 312,4 milyon TL oldu.

Verilen bilgiye göre Kerevitaş, SuperFresh markasıyla yılın ilk dokuz ayında inovatif ürünlerle büyüme stratejisini sürdürdü. Bu dönemde SuperFresh, perakendede yüzde 66’lık ciro büyümesiyle dondurulmuş gıda pazarının üzerinde bir performans gösterdi. İlk dokuz aylık dönemde yaklaşık 400 bin yeni haneye giren SuperFresh, pazar payını iki puan artırdı.

Besler markası ise yılın ilk dokuz ayında Türkiye’de markalı margarin pazarında yüzde 66 ciro payına ulaştı. Bizim Yağ ve Teremyağ markalarının katkısıyla Besler, perakendede geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 20 artırdı.

"Hem SuperFresh hem de Besler’de çift haneli büyüdük"

Yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçları değerlendiren Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, pandemi döneminin başından itibaren SuperFresh ve Besler’de üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Hem SuperFresh hem de Besler’de çift haneli büyüdüklerine dikkat çeken Çin, şunları kaydetti: "Çift haneli ve toplam pazarın üzerinde gerçekleşen büyüme performansımızla pazar liderliğimizi tartışmasız bir konuma ulaştırdık. Özellikle SuperFresh’te pazara bu yıl sunduğumuz yeni ürünlerin kısa sayılabilecek bir sürede, büyük ilgi görmesi bizleri memnun etti. Aynı şekilde Bizim Yağ ve Teremyağ’da hane penetrasyonumuzu her geçen gün artırarak, marka bilinirliğimizi yüzde 100 oranında korumayı başardık. Önümüzdeki dönemde de inovasyon çalışmalarımıza aynı hızla ağırlık vererek, pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz.”