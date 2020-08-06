Küresel gıda fiyatları yükseldi

06 Ağustos 2020

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuz ayında aylık yüzde 1,2 artarak 94,2 puana yükseldiğini ve bu artışın geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 1'lik bir artış olduğunu açıkladı.

FAO bitki yağı fiyat endeksi haziranda, üretimde görülen yavaşlamaların ithalat talebilini artırmasıyla, yüzde 7,6 artışla 5 ayın zirvesine yükseldi.

FAO süt ürünleri fiyat endeksi, gruba dahil olan tüm ürünlerin fiyatlarında artış olması sebebiyle yüzde 3,5 arttı.

FAO tahıl fiyat endeksi haziran ayında bir değişim göstermedi ancak Çin'in ABD'den ithal ettiği mısır ve darıdaki artış fiyatlarda keskin artışa neden oldu. Diğer yandan 2020 yılında yüklü hasat veren pirinç fiyatları düştü.

FAO şeker fiyat endeksi haziran ayında, Brezilya'nın güçlü şeker üretiminin enerji fiyatlarındaki artıştan görece olarak az etkilenmesi sebebiyle, yüzde 1,4 arttı.

FAO et fiyat endeksi aylık yüzde 1,8 düşerken, yıllık düşüş yüzde 9,2'yi buldu.