Makarna sektörü hem üretimi hem de istihdamı artırdı

03 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde gıda stoklarının artmasının da etkisi ile marka ürünlerine talep giderek artıyor. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde makarnaya talebin arttığı dile getirdi. Sektör temsilcilerinin koronavirüs salgını sürecinde vardiyalarını 3’e çıkarttığını kaydeden Külahçıoğlu, 5 bin kişiye yeni istihdam sağlandığını aktardı. İşçi ve servis maliyetlerinin ve artan döviz kuruna bağlı olarak ambalaj ile lojistik giderlerin hızla yükselmesine rağmen fiyatlarda artış yapmayan sektör temsilcilerinin fedakârca üretim yaptığını belirten Abdülkadir Külahçıoğlu, istihdam oranının ise yüzde 15 artarak toplamda yaklaşık 30 bin kişiye ulaştığına dikkat çekti. Külahçıoğlu, “Makarna fiyatlarında artış yapmadan bu sıkıntılı süreci halkımızla dayanışma içerisinde ve sektörel olarak çok fazla zarar görmeden atlatmak istiyoruz” dedi.

Yüzde 34’lük atıl kapasite hazır bekliyor

Makarna sektöründe faaliyet gösteren 24 üretici firmanın toplam üretim kapasitesinin 3 milyon tona yaklaştığını ifade eden Külahçıoğlu, kapasite kullanımının yüzde 66 olduğunu acil durumlar için de fazladan üretim yapabilecek yüzde 34’lük bir atıl kapasitenin bulunduğunu kaydetti. İç pazardaki talebin 3 kat artarak yüzde 300’e yükseldiğine dikkat çeken Külahçıoğlu, “Salgınının yayılmaya başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren insanların, yapımı pratik ve uzun raf ömrüne sahip makarna gibi geleneksel gıda ürünlerine yönelmesi ile raflar hızla boşaldı. Ancak yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle sektörümüz yüksek stok yaptığı için boşalan rafları kısa sürede yeniden doldurduk” diye konuştu.

Sektörün 2019 yılındaki toplam ihracatının 1 milyon 273 ton olduğunu kaydeden Abdülkadir Külahçıoğlu, dünyanın en büyük makarna ihracatçılarından bir olan İtalya’nın koronavirüs salgını nedeniyle üretimini durdurmasın ardından Türkiye makarna sektörüne olan talebin her geçen gün daha da arttığını kaydetti. Şuanda 750 bin tonluk iç tüketimin olduğunu ifade eden Külahçıoğlu, iç tüketimi 3 katı kadar artırabilecekleri bir üretim kapasitelerinin olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “İhracatı son süreçte minimum derecede kısarak iç talebi karşılamak üzere üretimimiz sürüyor. İhracata yönelik talepte bir artış olmasına rağmen siparişleri kısa bir süreliğine ötelenmiştir. İç piyasadaki stok dengesini sağladıktan sonra üretim hızına bağlı olarak kısa süre içinde dış siparişlerimizi hızla yetiştireceğiz.”