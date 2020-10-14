Migros'un 7/24 self servis mağazası faaliyete geçti

14 Ekim 2020

Migros, yaptığı açıklama ile 7/24 self servis mağazasını onlarca farklı ürünle Ataşehir Migros mağazası önünde müşterilerin deneyemine açtığını duyurdu.

Açıklamaya göre, pilot çalışma olarak Ataşehir MMM Migros mağazası önüne kurulan Migros’un 7/24 self servis mağazası, şimdilik 88 farklı ürünle hizmet veriyor. Şarj kablosundan kolonyaya, kırmızı mercimekten cilt bakım kremine kadar birçok farklı marka ve kategoride ürüne sahip mağaza, Migros müşterileri için deneyime açıldı.

Mağazanın ürün portföyü, teknik ve ödeme yöntemi alternatifleri Migros müşterilerinin deneyimi ile gelişirken, devreye alınan ilk mağazanın bu geliştirmeler ile farklı lokasyonlarda yaygınlaşması amaçlanıyor.