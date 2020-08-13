Nestlé Türkiye’den Bursa Karacabey'e 250 milyon TL'lik yatırım

13 Ağustos 2020

Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, Nestlé Health Science’ın yeni üretim tesisi için Karacabey’de hazırlıklara başladı. Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında aldığı kararla Nestlé Türkiye, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan üretim tesisi içerisinde Medikal Beslenme Ürünleri fabrikası açacak. Yeni tesiste, Nestlé Health Science için medikal beslenme ürünleri üretilecek.

Üç yıl içinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrikada ihracat fırsatları ve lokal büyüme yaratarak 29 farklı Nestlé Medikal Beslenme Ürününü üretecek. Üretimin Ağustos 2021 döneminde başlaması öngörülüyor.

Kahvaltılık gevrekler fabrikasından sonra yapılan en büyük yatırım

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası’nın Nestlé’nin Türkiye’de 2012'de faaliyete açtığı kahvaltılık gevrekler fabrikasından sonra yaptığı en büyük yatırım olduğuna dikkat çeken Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, “Türkiye, Nestlé dünyasının hızlı büyüyen ve dikkat çekici pazarlarından biri. Bir asrı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz bu topraklarda elde ettiğimiz başarıda, hem Türkiye ekibimizin deneyimi ve gücünün, hem de bu ülkenin gelişmeye her zaman açık olmasının ciddi pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Üstelik Türkiye stratejik konumuyla çok dikkat çekici bir ülke. Bu nedenle endüstriyel gelişmelerin her biri ciddi bir ihracat potansiyelini de beraberinde getiriyor. Nestlé Health Science ürünlerinin Türkiye’de üretilmeye başlamasıyla hem istihdam hem de ihracat çalışmalarımızla Türkiye’nin büyümesine daha fazla katkı sunacağımıza inanıyoruz. Yeni tesisimizin şimdiden herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Tesiste 29 yeni medikal beslenme ürünü üretilecek

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, yeni yatırım sayesinde hastaların özel tıbbi beslenme ihtiyaçları için geliştirilen Nestlé Health Science ürünlerinin bundan böyle ithal edilmeyeceğini, 29 yeni medikal beslenme ürününün bu tesiste üretileceğini aktardı. Nestlé Health Science Türkiye olarak bu yolculuğa 13 yıl önce 27 çalışanla başladıklarını hatırlatan Yaz, bugün hem Medikal Beslenme hem Tüketici Sağlığı alanlarında 200’ün üzerinde çalışan ve 400 milyon TL’yi aşan satış ile büyümeye davam ettiklerini vurguladı.

Temel önceliklerinin tüketicilere, hastalara, sağlık personeline, hasta bakıcılara kapsamlı bir hizmet vermek olduğunu anlatan Yaz, şunları kaydetti: "İnsanlara daha iyi sağlık koşulları ve yaşam kalitesi sunmak için pazardaki lider ürünlerimizle Türk toplumuna katkıda bulunuyoruz. Sağlık Profesyonelleri ve Tıp Dernekleri ile uzun süreli iş birliği içinde, anlamlı bilimsel projelerle, yetersiz beslenme gibi önemli konularda farkındalık yaratıyor ve mevcut sağlık sorunlarıyla yan yana mücadele ediyoruz. Şimdi bu yatırım ile Medikal Beslenme alanında çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacağız. Süreç sona erdiğinde şu anda ithal ettiğimiz 29 medikal beslenme ürünümüzü kendi fabrikamızda üreteceğiz. Medikal beslenme ürünleri toplumun hassas kesimlerinin ihtiyaç duyduğu kritik role sahip ürünler ve yerel üretimle beraber ürünlerimize erişim çok daha kolaylaşacak.”

"Ülkemizin ihracattaki büyümesine ivme kazandıracak"

Yeni yatırımın onaylanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu desteklerin önemli katkılarının olduğunu söyleyen Nestlé Türkiye Teknik & Üretim Direktörü Oktay Cömert ise, yatırımın ihracat ve gelecek hedeflerine ilişkin şunları söyledi: “Kuracağımız yeni üretim tesisi, Türkiye’nin stratejik bir ihracat merkezi olması yolunda atılan önemli bir adım olacak. Burada üreteceğimiz medikal beslenme ürünlerimiz, dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilerek ülkemizin ihracattaki büyümesine ivme kazandıracak. Üretimin yerelleşmesi ile birlikte orta vadede, kullanılan hammaddelerin de tamamen yerel kaynaklardan teminini sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu konuda da öncü adımlar atmaya hazırlanıyoruz.”