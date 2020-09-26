Rumeli Üniversitesi Pastacılık Akademisi, yurt geneline yayılıyor

26 Eylül 2020

Faaliyete başladığı günden buyana binlerce gence eğitim ulaştırarak onları iş dünyasına kazandıran İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık, hizmet alanını genişletmeyi planlıyor. Gelen talep üzerine Anadolu'ya da açılmaya hazırlanan akademi, kısa süre içinde İzmir, Ankara, Bursa ve Konya gibi illerde de faaliyet gösterecek.

Bu coğrafyada köklü bir geçmişe sahip olan lezzetleri yeniden yorumlamayı ve küresel lezzetleri de Türk mutfağı ile birleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Türkiye'nin Osmanlı'dan günümüze uzanan çok önemli bir yemek kültürü var. Bu kültür içinde tatlılar ve pastalar da tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir hacme sahip. Açtığımız ve açacağımız akademilerle bu Türkiye'nin pasta ekonomisinde de global bir oyuncu olmasını arzuluyoruz. Bilimi, tarihi, sağlıklı gıdayı ve hijyeni öğrencilerimize öğretiyoruz." dedi.

Eğitim sonunda sertifika verilecek

Pastacılık Akademisi ve Liçi Pastaneleri Şefi Sibel Karakuş ise uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile buradan eğitim alanlara yeni iş imkanları sağladıklarına dikkat çekerek, "Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık evlerinden satış yapmanın rahatlığına kavuşan ev hanımları, pastacılık gibi alanlarda hünerlerini göstererek, hem lezzetli ürünler meydana getirmek hem de bunların satışını gerçekleştirerek, aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Komşuluk ilişkilerinin dünyada en çok geliştiği ülkelerden birisi olan Türkiye'de kadınlar, birbirlerine yaptıkları ziyarette artık konuklarını daha iyi ağırlamak istiyor. Bunun için de Liçi House gibi üstelik üniversite onaylı bir sertifika veren yerlere gelen kadınlar, hızlandırılmış kurslarla, profesyonelliğe adım atmanın mutluluğunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim programları ile ilgili bilgi de veren Karakuş, uzun ve kısa olmak üzere iki ayrı program uyguladıklarını aktardı. Uzun dönem eğitimin 32 saat teorik ve 08 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 240 saatlik 15 hafta süreceğini anlatan Karakuş, eğitim sonunda YÖK onaylı uzun dönem pastacılık eğitimi aldığına dair bir sertifikanın yanında Temel İş Sağlık Güvenliği ve Hijyen sertifikası'nın da verileceğini kaydetti.