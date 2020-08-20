SEÇ Market, anonim şirket oldu

20 Ağustos 2020

Türkiye genelinde 938 bayisi bulunan SEÇ Market'in anonim şirkete dönüştüğü bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bizim Toptan’ın yüzde 90, Yıldız Holding’in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor. Bunların başında, holdingin grup yapısından faydalanarak girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımı yapmak, bu sayede rekabet üstünlüğünü güçlendirmek geliyor. Bunun için SEÇ Market’ten hizmet alan küçük girişimciler, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin tepe yöneticilerinden mentorluk desteği alabilecek." ifadelerine yer verildi.