Serez Dondurmacısı, İstanbul dışına açılıyor

19 Temmuz 2020

İSTANBUL/DÜNYA

İstanbul’un farklı noktalarında 2012 yılından bu yana 8 şube açan Serez Dondurmacısı, önümüzdeki dönemde yine başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni şubeler açmayı planlıyor. İstanbul dışında şube açmak için öncelikli olarak hedefledikleri iller arasında İzmir, Bursa ve Muğla Bodrum’un yer aldığını ileten Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı, “Bununla birlikte yine her yıl tüketicilerimizi sağlıklı, doğal ve besin değeri yüksek yeni dondurma çeşitleri ile karşılamak üzere yıl Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl da yeni tatlar tasarladık. Hayatın biraz daha normale döndüğü günlerde yeni ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Ne yiyorsak onu sunarız” mottosu ile 2010 yılında dondurma üretimi için çalışmalara başladıklarını aktaran Kemahlı, yaklaşık iki yıl süren araştırma, formülasyon ve tedarikçi arayışının ardından 2012 yılında “serinleten lezzetler” ifadesinden ilham alarak ismini verdikleri Serez Dondurmacısı’nın İstanbul Maltepe’deki ilk şubesini faaliyete geçirdiklerini söyledi. İstanbul’da Kartal, Maltepe, Bostancı, Acıbadem, Kozyatağı, Ataşehir ve Bakırköy şubelerinde dondurma satışı yaptıklarını bildiren Kemahlı, şubeler dışında web siteleri ve Yemeksepeti ile GetirYemek uygulamaları üzerinden de müşterilere hizmet verdiklerini açıkladı.

40 çeşit dondurma sunuyor

Ürün portföylerinde sütlü, sütsüz, sorbe, gurme, yoğurtlu, şekersiz, yıldızlı ve yüksek proteinli olmak üzere sekiz kategoride 40 ayrı dondurma çeşidinin bulunduğunu dikkat çeken Kemahlı, “Yeni nesil dondurmacılık sektörüne öncülük eden bir marka olarak kendimizi sürekli geliştiriyor, tüketicilerimizi her zaman kaliteli, lezzetli ve doğal ürünlerle buluşturuyoruz. Sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünler geliştirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi, kıvam artırıcı, aroma veya hazır şurup yer almıyor. Ek olarak profiterol, salep ve limonata ürünlerimiz bulunuyor” diye konuştu.

Veganlara yönelik ürünler üretiyor

Tüketicilere her türlü beslenme çeşidi ve diyet programına göre birbirinden farklı damak tatlarına hitap eden ürün çeşitleri ile buluşturduklarını aktaran Kemahlı, “Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlarla vegan ve ovo vejetaryen beslenenler için özel ürettiğimiz sütsüz dondurmalarımızda badem sütünü kullanıyoruz. Yine bu gruba yönelik yüzde 100 meyve bazlı sorbelerimizle de farklı alternatifler sunuyoruz. Gurme çeşitlerimizde yağ kaynağı olarak taze süt kaymağı kullanırken, şekersiz ürünlerde taze sütten gelen laktoz dışında yapay, doğal veya doğala özdeş hiçbir tatlandırıcıya yer vermiyoruz. Kendi üretim tesisimizde mayaladığımız yoğurdumuzla mide ve bağırsak dostu, yüksek kalsiyum kaynağı yoğurtlu dondurmalarımızı tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Son olarak spor yapanlara yönelik yüksek proteinli dondurma çeşitlerimizi ise benzerlerine oranla 5 kat daha fazla protein ve 15 kat daha fazla lif ile zenginleştiriyoruz” şeklinde konuştu.