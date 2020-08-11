Tat Gıda, 32,1 milyon lira kâr açıkladı

11 Ağustos 2020

Tat Gıda, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, Tat Gıda'nın konsolide cirosu yüzde 40 artış ile 745 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde Tat Gıda’da salça ve konserve ürünlerine ait ciro yüzde 55, süt ve süt ürünlerine ait ciro ise yüzde 26 artış kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yıllık bazda yüzde 64,6 artışla 32,1 milyon TL net kâr açıklayan Tat Gıda'nın satış gelirleri yıllık bazda yüzde 35,7 artışla 368 milyon TL, FAVÖK ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 99,3 artışla 45,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İlk yarıyılda Tat Gıda’nın ihracat satışları yüzde 67 artış ile 67 milyon TL oldu. Brüt kârı yüzde 45 artış ile 165 milyon TL olan şirketin, faaliyet kârı ise 89 artışla 96 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Tat Gıda'nın faaliyet kâr marjı yüzde 12,9 ile geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan artış gösterdi. FAVÖK yılın ilk altı ayında yüzde 106 artış ile 94 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise 12,6 ile geçen yıl aynı döneme göre 4 puan arttı.

Söz konusu dönemde Tat'ın cirosu yüzde 55 artışla 394 milyon TL'ye ulaşırken, SEK markasında toplam ciro yüzde 26 artış ile 352 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Irak ve Avrupa'da yeni anlaşmalar yaptık"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, şunları söyledi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte işimiz gıda üretmek ve ürettiklerimizi halkımıza ulaştırmak. Tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdürürken, Tat markasını bu noktalara taşıyan en önemli iş ortağımız çiftçilerimize finansal destek sağladık. Domates sezonunda sözleşmeli çiftçimize tarımsal faaliyetlerde yardımcı olan mevsimlik tarım işçilerimizin sağlığı ve güvenliği için de çalıştık, projeler geliştirdik. Dijital Tarım alanında çalışmalarımızı hız kesmeden ve yenilikler ekleyerek sürdürdük, Dijital Tarla gününün üçüncüsünü çiftçilerimizle birlikte gerçekleştirdik. İhracat tarafında da Irak ve Avrupa pazarlarında yeni anlaşmalar yaptık."