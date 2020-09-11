Tavuk Dünyası, Adana’daki altıncı restoranını açtı

11 Eylül 2020

Adanalı konuklarını 2014 yılından bu yana farklı lokasyonlardaki beş restoranında ağırlayan Tavuk Dünyası, şehirdeki altıncı yatırımını Turgut Özal Bulvarı’na açtığı restoranıyla gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Adana Turgut Özal Bulvarı’nda kapılarını açan restoranla Tavuk Dünyası'nın Adana’daki rastoran sayısı altıya, Türkiye’deki cadde restoranlarının sayısı ise 60’a ulaştı. Aynı zamanda Türkiye’de 50’den fazla şehirde konuklarını ağırlayan Tavuk Dünyası’nın 218. restoranı oldu.

"Tavuk Dünyası, Adanalılara beyaz eti sevdiren marka"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, Adana’da yaptıkları yatırımların aslında kırmızı ete düşkünlükleriyle bilinen Adanalıların Tavuk Dünyası’na gösterdikleri yakın ilginin de bir sonucu olduğunu söyledi. Tavuk Dünyası olarak özellikle bazı bölgelere yaptıkları yatırımların kendileri için farklı bir önem taşıdığını belirten Mumcu, "Adana da bu anlamda bizim için farklı bir öneme sahip olan şehirlerimizden biri. Kırmızı et tüketiminin bu kadar sevilerek yapıldığı ve Türk mutfağına da mal olmuş kırmızı et yemekleriyle dikkat çeken bu şehrimizde, tavuk etini konuklarımıza bu derece sevdirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Adanalı konuklarımızın bize artan ilgisini karşılıksız bırakmamak ve daha fazla sayıda Adanalı konuğumuzu ağırlamamızı sağlamak üzere markamızı temsil eden bölgedeki yatırımcılarımıza da bizlere duydukları güven ve gösterdikleri ilgi için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.