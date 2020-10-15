Tavuk Dünyası, İstanbul’daki 75'inci restoranını açtı

15 Ekim 2020

Tavuk Dünyası, ülke genelinde 50’den fazla şehrinde olduğu gibi, İstanbul’daki yeni restoran yatırımlarına devam ediyor.

Yılın başından bu yana İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasının farklı bölgelerindeki cadde ve AVM’lerine açtığı restoranlarıyla, şube sayısını atırtan Tavuk Dünyası, yeni şubesini Vega AVM’de'de hizmete aldı. Yeni şube ile Tavuk Dünyası'nın İstanbul’daki şube sayısı 75'e ulaştı.

Tavuk Dünyası, hizmete başlayan yeni restoranıyla birlikte, Türkiye’deki AVM restoranlarının sayısını 161’e, toplam restoran sayısını ise 222'ye çıkardı.

"İstanbul, en fazla yatırım yaptığımız şehirlerin başında geliyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Bundan 8 yıl önce ilk restoranımızı açarak konuklarımızla buluşmaya başladığımız İstanbul, gerek yatırımcıların bizlere olan ilgisi gerekse de sahip olduğu potansiyelle, en fazla yatırım yaptığımız şehirlerin başında geliyor. Bu büyük kentte, daha fazla lezzet severe ulaşmak için her yıl, şehrin her iki yakasına da yeni restoranlar açmayı sürdürüyoruz. Bu yıl, yaşanan pandemi süreci sebebiyle yeni restoran açılışlarına belli bir süreliğine ara vermiş olsak da, yılın başından bu yana sadece İstanbul’da 4 yeni restoranımızın daha kapılarını konuklarımıza açtık. Türkiye’de 220’den fazla restoranı bulunan şirketimiz, İstanbul’daki 75'inci restoran yatırımını ise Vega AVM’ye açtığı bu restoranla yapmış oldu. Bu yıl sonuna kadar İstanbul’daki lezzet noktalarımıza yenilerini ekleyecek ve kıymetli İstanbullu konuklarımızı şehrin farklı yerlerinde ödüllü akılalmaz lezzetlerimizle karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.