TÜBA 'gıda güvenliği'ne dikkati çekecek

03 Ekim 2017

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ile Kanser Çalışma Grubu organizasyonuyla düzenlenecek, "Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık" panelinin 12-14 Ekim tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Acar yaptığı yazılı açıklamada, gıda-beslenme ve gıda kaynaklı zehirlenmelerin "gıda güvenliği ve halk sağlığı" ile ilgili konulara çok daha fazla odaklanmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

"Çiftlikten çatala" anlayışının her geçen gün önem kazandığına işaret eden Acar, söz konusu etkinlikle gıda güvenliği, organik ürünler ve sağlıkla ilgili yanlış algıların düzeltilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Malatya İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma bilim ve iş dünyasının yanı sıra kamu ve sivil toplum meslek kuruluşlarından paydaşların da katılacağını belirten Acar, etkinlik sonunda sempozyum raporunu hazırlayarak kamuoyuna sunacaklarını bildirdi.

"Gıda Güvenliği: Medyanın Rolü" sempozyumu 2018'de

Acar, TÜBA olarak gıda ve beslenme konusundaki çalışmalarını sürdüreceklerini, bu kapsamda 2018 yılının ilk yarısında da "Gıda Güvenliği: Medyanın Rolü" başlıklı bir sempozyum düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBA-Gıda Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin de şunları kaydetti:



"Üretici kesimin azalması, tüketici kesimin artışı, köyden kente göçün artışı, yüzde 78'lük nüfusun şehirde yaşaması, büyük çapta üretime gereksinim ve daha fazla verim getiren türlerin gerekliliği modern tarımı doğurdu. Organik ürünlerin pazar payı hala yüzde 2'ler düzeyinde ve Türkiye'de organik ürünler konusunda yeterli bilinç ve üretim-kullanım düzeyine henüz erişilememiştir. Bu nedenle, bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır."

Kaynak: AA