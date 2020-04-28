Vakfıkebir mor ekmeğine Ramazan'da ilgi arttı

28 Nisan 2020

Osman ŞİŞKO

Trabzon’un ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde kısa bir süre önce üretimine başlanan mor ekmeğe Ramazan’da ilgi arttı.

Son yılların beslenme trendi olan mor sebze ve meyvelerin karışımı ile üretilen mor ekmeğin salgın nedeniyle doğal ve organik ürünlere yönelenlerin tercihi haline geldiğini dile getiren Vakfıkebirli fırın işletmecisi Yunus Emre Kutoğlu, Trabzon’un yanı sıra il dışından da yoğun ekmek siparişleri gelmeye başladığını belirtti.

Karışımında kiraz, böğürtlen, karadut, siyah havuç, yaban mersini, vişne, mor soğan, mor dut, mürdüm eriği, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin yer aldığı ekşi maya kullanılan ekmeğin, diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıklarına da iyi geldiğinin bilindiğini dile getiren Kutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Koronavirüs yüzünden herkes bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve sağlıklı gıdalar tüketmeye başladı. Zaten yüksek olan satışlarımız Ramazan’da daha da arttı.”