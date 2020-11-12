Yayla, Legurme markası ile Çin pazarına girdi

12 Kasım 2020

Yayla Agro, yaptığı açıklama ile Legurme markası ile Çin pazarına giriş yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, ihracatta büyümeyi hedeflediği Asya pazarının önemli merkelerinden Çin’de gerçekleştirdiği işbirliği ile Yayla Agro, dünya perakende devi Walmart’ın Çin mağazalarında yerini aldı.

Verilen bilgiye göre, Yayla’nın markası Legurme’nin Napoliten ve Arabiata Soslu makarnaları ilk etapta 70 Walmart mağazasında satışa sunulurken önümüzdeki günlerde Çin genelindeki 438 mağazanın tümünde ulaşılabilecek.

Yayla Agro’nun hedefinde şimdi Çinli tüketicileri Türk mutfağından lezzetli yemekler ile tanıştırmak var. İlerleyen dönemde Legurme Yemek Hazır serisinde yer alan bulgur pilavları, çorbalar, pilakiler ve hoşafların da Walmart’larda satılması için görüşmeler devam ediyor.

Asya pazarını radarına alan Yayla ayrıca Legurme markalı yemek hazır ürünlerini Çin’in yanı sıra Tayvan’a da ihraç etmeye başladı.